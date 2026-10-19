El turno para formar Gobierno en Suecia pasa a la centrista Elisabeth Ringqvist tras un primer intento fallido

La líder del Partido del Centro, Elisabeth Ringqvist - PARTIDO DEL CENTRO

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido del Centro, Elisabeth Ringqvist, ha recibido este lunes el encargo de formar Gobierno en Suecia tras el fracaso de las conversaciones lideradas en un primer momento por los socialdemócratas.

Ringqvist y su equipo tienen ahora una semana, hasta el 26 de octubre, para intentar resolver lo que fue incapaz de conseguir la líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersson.

El jueves, el Parlamento nacional votó en contra de que Magdalena Andersson se convirtiera en primera ministra de un Gobierno unipartidista, así que Ringqvist se ha convertido en una opción alternativa para intentar recabar apoyos de cara a un difícil Ejecutivo de centroderecha.

Seis semanas después de las elecciones, Suecia sigue sin ejecutivo funcional. El presidente, Andreas Norlén, puede intentar cuatro designaciones para formar Gobierno antes de verse obligado a repetir las elecciones. Ringqvist, cuyo partido fue la cuarta formación más votada en las elecciones de septiembre, es su segundo intento.

La líder centrista, sin embargo, ha avisado que su misión no es la de convertirse en primera ministra, sino de hacer gala de su talante negociador para intentar algún tipo de consenso, preferiblemente escorada hacia el centro-derecha. Su partido, cabe recordar, tumbó los esfuerzos socialdemócratas porque, como explicó Ringqvist en su momento, "los resultados electorales no justifican un giro radical a la izquierda".

"Mi ambición es contribuir a una solución para la cuestión del Gobierno, no la de ser primera ministra", ha manifestado este lunes en un mensaje publicado en sus redes sociales. "El Partido del Centro quiere ver un gobierno con capacidad de acción que cree más empleos, reduzca las emisiones y fortalezca el bienestar, y ahora invitaré a todos los líderes de los partidos a conversaciones", ha concluido.