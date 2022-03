Turquía cierra el Bósforo a buques de guerra en virtud de la Convención de Montreaux

Archivo - Un ejercicio naval conjunto entre Rusia, Irán y China - -/Iranian Army via ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, ha confirmado este lunes que los buques de guerra no podrán cruzar a partir de ahora el estrecho del Bósforo en virtud de la Convención de Montreaux de 1936, salvo aquellos que tengan bases en el Mar Negro.

"Advertimos a los países ribereños y no ribereños que no pasarán buques de guerra por el estrecho. Aplicamos las disposiciones de Montreux", ha avisado este lunes Çavusoglu, quien ha confirmado también que el paso a estas embarcaciones no estará bloqueado para aquellos que regresen a su bases en el Mar Negro.

"Hasta ahora, los rusos preguntaban si implementaríamos Montreux si fuera necesario. Les decíamos que implementaríamos el acuerdo al pie de la letra", ha señalado el titular de la cartera de Exteriores turco, agregando que "no ha habido ninguna solicitud de paso a través del estrecho", según recoge la agencia de noticias Anatolia.

Esta prerrogativa turca de bloquear el paso de buques de países en guerra tiene un carácter meramente simbólico debido a que Rusia ya tiene a gran parte de su flota en Sebastopol, en la península de Crimea, ocupada a Ucrania en 2014.

"Nadie debe dudar de que nuestro país superará la crisis en el norte del Mar Negro, así como todos los desafíos recientes. Turquía es ahora un estado que ha alcanzado el nivel de producir e implementar sus propias políticas con su infraestructura política, económica, tecnológica, militar y de inteligencia", ha señalado el mandatario turco en su perfil oficial de Twitter.

El ministro de Asuntos Exteriores turco ya había recordado este domingo que los buques militares de países en guerra no pueden cruzar entre el mar Negro y el Bósforo debido a que Turquía "no forma parte de la guerra".

"En estas condiciones vamos a aplicar el acuerdo de Montreaux. El Artículo 19 es muy claro. Ha sido un ataque ruso. Lo hemos estudiado con expertos, militares y abogados. Ahora es una guerra, no una operación militar, sino que oficialmente es un estado de guerra", afirmó Çavusoglu en declaraciones a CNN Turk.

SITUACIÓN EN UCRANIA

Por otro lado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha pronunciado este lunes en un discurso a la nación sobre la invasión rusa en Ucrania y ha resaltado que Turquía está "verdaderamente entristecida" por la situación.

"Actualmente estamos en el proceso de llevar a nuestros ciudadanos de varias ciudades a Rumania primero en tren y luego a nuestro país. Nosotros también están brindando todo tipo de apoyo a los ciudadanos de países amigos y hermanos que exigen la evacuación", ha dicho, según recoge la citada agencia de noticias.

En este sentido, ha destacado que "están monitoreando de cerca" el estado de los barcos y camiones turcos en los puertos ucranianos, así como los ciudadanos que se encuentran en el país: "Hasta ahora, 5.000 de nuestros ciudadanos han abandonado el territorio de Ucrania y fueron a nuestro país y a otros países".

Erdogan también ha explicado que han tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis en el país, como avisar a los residentes de que abandonen la región. "El 22 de febrero, Turkish Airlines brindó las herramientas necesarias a nuestros ciudadanos y ciudadanos de otros países que desearan salir de Ucrania con vuelos frecuentes y de fuselaje ancho".

Con respecto a sus compromisos internacionales, el mandatario turco ha asegurado que "Turquía es responsable de sus responsabilidades dentro del marco de las instituciones y alianzas en las que se encuentra, especialmente Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea".

"Por supuesto, no vamos a comprometer nuestros intereses nacionales, pero no descuidaremos los equilibrios regionales y globales. Por eso, decimos que no nos daremos por vencidos con Ucrania o Rusia", ha agregado.

Erdogan ha recordado que no desistirán de sus "alianzas políticas, económicas y militares" a pesar de todas las injusticias y la doble moral que, según él, ha sufrido Turquía. Por ello, ha destacado las "sensibilidades humanitarias" del país frente a todos los conflictos.

"Continuamos albergando a todos los refugiados de todos los rincones de nuestra región, especialmente Siria, a pesar de todas sus dificultades. Por eso, mantenemos estrechas relaciones con todas las geografías oprimidas desde África hasta América del Sur, y no abandonamos a nadie, a ninguna sociedad ni a ningún estado que busque nuestra ayuda o necesite nuestro apoyo", ha zanjado.

Emily Horne, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, ha mantenido además una conversación con el portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalin, para tratar una "respuesta internacional coordinada" sobre la crisis en Ucrania, según recoge un comunicado de la Casa Blanca.