Tusk afea a Johnson la falta avances en negociaciones: "No es un estúpido cruce de acusaciones, ¿'Quo vadis'?"

Publicado 08/10/2019 13:20:01 CET

BRUSELAS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha afeado este martes al primer ministro británico, Boris Johnson, la falta de detalle en sus propuestas para evitar un Brexit caótico, al tiempo que le ha avisado de que no está en juego "un estúpido cruce de acusaciones", sino el futuro de Reino Unido y de Europa.

"No quieres un trato, no quieres una prórroga, no quieres revocar (la decisión de salir de la UE), ¿Quo vadis?", ha escrito Tusk en su cuenta oficial de Twitter, para pedir a Johnson más claridad sobre sus planes.

"Lo que está en juego no es un estúpido cruce de acusaciones. Está en juego el futuro de Europa y de Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra población", ha recalcado el político polaco.

Si nada lo impide, Reino Unido dejará de ser un Estado miembro el próximo 31 de octubre, haya o no un acuerdo que siente las bases para un divorcio ordenado.

Los contactos técnicos entre los equipos negociadores siguen teniendo lugar en Bruselas para tratar de avanzar hacia una solución, a pesar de que el bloque considera insuficiente la última oferta de Londres para salvar los últimos escollos.

Aunque la Unión Europea se resiste a fijar un plazo último para cerrar un acuerdo a tiempo para evitar la ruptura caótica el 31 de octubre, desde Bruselas se señala la celebración de la cumbre europea de los próximos 17 y 18 como el punto de no retorno.