Ucrania afirma que no espera "nada especial" de Rusia en relación al vídeo de la supuesta decapitación

El jefe de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets.

El jefe de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets, ha contado que no espera "nada especial" de la Defensora del Pueblo de Rusia, Tetiana Moskalkova, con quien se ha puesto en contacto para tratar la cuestión del vídeo en el que supuestamente las tropas rusas decapitan a un soldado ucraniano.

"Además de las cartas oficiales a organizaciones internacionales y defensores del pueblo de todo el mundo, también he enviado una carta a Moskalkova. No sé cuál será ahí la reacción. No espero nada especial, pero he enviado la carta", ha revelado durante una entrevista a Radio Liberty.

Lubinets también ha contado que los servicios de Inteligencia de Ucrania ya tienen una idea de quiénes estarían detrás de la muerte de ese soldado ucraniano, tanto los que dieron la orden, como el ejecutor de la misma, y ha señalado directamente al grupo de mercenarios Wagner de ser los responsables.

A su vez, ha señalado que si bien desconfía de que los responsables pueden ser llevados ante los organismos de justicia internacionales, Ucrania dispone de sus "propios medios" para castigar a quiénes estarían detrás de este supuesto crimen de guerra, propio, ha dicho, de la "Edad Media".

"La persona y la unidad que lo hicieron son absolutos criminales", ha expresado Lubinets, quien cree que esta forma de actuar ha sido jaleada por los altos mandos rusos. "Obligan a sus militares a hacerlo (...) porque dicen que los ucranianos les harán lo mismo", ha aventurado.

Para el responsable de la comisión de Derechos Humanos de la Rada Suprema, el vídeo podría haber sido filmado el año pasado a tenor por las condiciones climáticas y la vegetación presentes en la imagen en vísperas de la ofensiva de Kiev en un intento por "asustar a los militares ucranianos".

El vídeo ha sido difundido esta semana en Internet y sus imágenes han sido ampliamente condenadas por Kiev y sus socios internacionales. Moscú, que ha abierto su propia investigación, no ha confirmado ningún vínculo con los responsables del ataque, a los que sigue considerando personas desconocidas.