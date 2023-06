Ucrania afirma que Rusia barajó la posibilidad de matar a Prigozhin

Yevgeni Prigozhin. - Europa Press/Contacto/Pool /Wagner Group

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha asegurado que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia planteó la posibilidad de matar al jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, tras el intento fallido de revuelta.

"De una forma u otra, todos los posibles intentos de asesinato no hubieran sido rápidos. Necesitarían tiempo para desarrollar propuestas apropiadas y llegar al punto en el que estén listos para una operación a gran escala", ha dicho el responsable de los servicios de Inteligencia, Kirill Budanov.

"Me gustaría enfatizar que esta es un gran pregunta que queda abierta. ¿Lo llevarán a cabo? ¿Se atreverán a llevar a cabo esta orden?", se ha preguntado Budanov durante una entrevista con el periodista Howard Altman que recoge la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Budanov ha reconocido que sintió gran regocijo cuando supo de los intentos de rebelión de Prigozhin, de los cuales, ha asegurado, Ucrania había recibido información.

A pesar de que aquel conato de insumisión fue rápidamente sofocado, Budanov confía en que haya podido infligir "algo de daño" a las fuerzas militares rusas. "No esperamos que el Grupo Wagner aparezca en Ucrania como una entidad separada que realiza sus propias operaciones y creo que eso es muy importante", ha dicho.

Por otro lado, Budanov ha asegurado que, en caso de que Prigozhin hubiera logrado llegar a Moscú e ingresar en el complejo del Kremlin, habría podido demostrar que las instalaciones estaban vacías, pues tanto el presidente Vladimir Putin como sus ministros habían abandonado el lugar.

"No hay ministros, no hay funcionarios de verdad allí. Todos han huido, y el habría demostrado que no hay poder en Rusia ahora mismo", ha aseverado el responsable de los servicios de Inteligencia, quien vaticina que en ese caso, las autoridades de San Petersburgo y otras ciudades intentarían tomar el mando.

"Los funcionarios de San Petersburgo y otras ciudades empezarían a afirmar que son las autoridades legítimas, lo que crearía una situación de dos autoridades en el país, que se dividiría de inmediato", ha apuntado Danilov, que finalmente ha remarcado que el fin de la rebelión de Prigozhin dio a Putin "algo de tiempo".