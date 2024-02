Ucrania agradece a España el apoyo militar en el segundo aniversario de la invasión rusa

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado este domingo un mensaje de agradecimiento al apoyo prestado por España en los dos años que han pasado desde el inicio de la invasión a gran escala rusa del territorio ucraniano.

"¡Gracias, España! Dos años de resistencia. Dos años de unidad", señala el mensaje publicado por el Ministerio de Defensa ucraniano en la red social X, antes Twitter.

🇪🇸🤝🇺🇦

Thank you, Spain!#2YearsOfResistance#2yearsOfUnity@Defensagob

Two years ago, russia started an unprovoked full-scale invasion of Ukraine. We are grateful to every country, leader, and person who has stood—and continues to stand—with Ukraine. We will win. pic.twitter.com/90f4oSoxlz