Ucrania anuncia nuevas sanciones a empresas y ciudadanos rusos vinculados a la fabricación de misiles y material militar

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Igor Jakubowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aprobado nuevas sanciones contra empresas y ciudadanos ruso relacionados con la fabricación de armamento y el suministro de materiales a la industria militar de Rusia con el objetivo de reducir su capacidad de producción bélica, en el marco de la ofensiva a gran escala contra Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

El asesor y comisionado presidencial para la Política de Sanciones, Vladislav Vlasiuk, ha defendido la ampliación de estas restricciones y ha asegurado que Kiev trabaja para extenderlas fuera de sus jurisdicciones actuales.

"Estamos identificando e imponiendo sanciones de manera sistemática a las empresas implicadas en la producción de misiles balísticos rusos y otras armas", ha afirmado. Vlasiuk ha añadido que las medidas, junto con su extensión a otras jurisdicciones, "deberían debilitar considerablemente la capacidad del complejo militar-industrial ruso para producir armas".

El primer bloque de medidas afecta a 51 personas y 44 entidades jurídicas vinculadas a la fabricación de misiles balísticos empleados por Moscú contra infraestructuras críticas, civiles y localidades ucranianas. La lista incluye proveedores de materias primas, herramientas y equipos necesarios para producir proyectiles de largo alcance como los Iskander, Kalibr, Kh-101 y Kinzhal, de acuerdo con un comunicado oficial emitido este sábado.

Entre las instituciones sancionadas figuran el Instituto de Investigación de Materiales Plásticos G.S. Petrov, único fabricante ruso de determinados componentes para materiales compuestos destinados a los sectores militar, aeroespacial, aeronáutico y naval; la corporación Kometa, especializada en sistemas de misiles tierra-aire, radares y equipos de a bordo; y VitaReaktiv, dedicada a materias primas químicas y vinculada a la producción de misiles balísticos.

Las restricciones alcanzan también a Promenergo, que desarrolla dispositivos ópticos, láseres y optoelectrónicos, sistemas de información y adquisición de objetivos, y prueba equipos de a bordo; la Planta Bioquímica de Kirov, implicada en la fabricación y modernización de armamento; y el Instituto de Metrología D.I. Mendeleiev, que investiga y fabrica instrumentos de medición y desarrolla software para material militar.

Un segundo grupo de sanciones recae sobre 32 ciudadanos y 35 compañías rusas relacionadas con el suministro de maquinaria industrial de precisión, herramientas, componentes electrónicos y materias primas al complejo militar-industrial del país.

Entre ellas están Gagaring, dedicada a equipos de comunicación y control para drones FPV; Virgin-EK, proveedora de componentes electrónicos extranjeros a las fuerzas rusas; y la Asociación de Máquinas-Herramienta Pressmash, que distribuye maquinaria para trabajar metales a instalaciones que fabrican misiles Kh-101 y Kh-59 y drones Orion.

Las medidas incluyen asimismo a empresas del grupo industrial RUSAL, cuyos productos se destinan, entre otros fines, a la fabricación de aeronaves militares, vehículos blindados, misiles y drones. Según el comunicado de la Presidencia ucraniana, entre abril de 2024 y marzo de 2025, United Company RUSAL y la fundición de aluminio RUSAL Taishet importaron conjuntamente óxido de aluminio a Rusia por un valor cercano a los 150 millones de rublos (algo más de 1,6 millones de euros), materia prima utilizada en la producción de equipamiento militar.