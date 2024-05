Ucrania denuncia al menos dos muertos y 24 heridos en un ataque aéreo ruso contra un hipermercado de Járkov

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto, 24 se encuentran heridas y un número todavía indeterminado están desaparecidas después de que al menos dos bombas aéreas rusas impactaran contra un hipermercado en la capital homónima de la región ucraniana de Járkov, en el norte del país.

"Tenemos un gran número de personas desaparecidas. Muchos heridos. A juzgar por lo visto, el ataque tenía como objetivo el centro comercial, donde había mucha gente; esto es terrorismo puro", ha denunciado el alcalde de la ciudad de Járkov, Igor Terejov.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.

As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY