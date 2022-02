Ucrania pide a sus aliados que rompan relaciones con Rusia tras su ofensiva militar

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba - Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha reclamado este jueves a sus aliados que sigan su ejemplo y anuncien la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia después del inicio de una ofensiva militar por parte de Moscú contra territorio ucraniano.

"Ucrania ha cortado sus relaciones diplomáticas con Rusia. Pido a nuestros socios que hagan lo mismo", ha recalcado el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Con este paso concreto, demostrarán que están del lado de Ucrania y rechazarán de forma categórica el acto de agresión más flagrante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", ha manifestado el ministro.

Poco antes, el Ministerio de Exteriores ucraniano había anunciado que llamaba a consultas a su encargado de negocios en Rusia, Vasil Pokotilo, y que había empezado a evacuar su Embajada en Moscú, en línea con la decisión de cortar sus relaciones con el país vecino.

El Ministerio de Exteriores ucraniano ha resaltado en un comunicado publicado en su página web que "ha comenzado la evacuación de la Embajada de Ucrania en Moscú" y ha agregado que "los consultados en territorio ruso operan en sus capacidades de rutina por el momento".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado en un discurso televisado que Kiev "ha cortado relaciones diplomáticas con Rusia". "Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad", ha manifestado el mandatario, quien ha destacado que "Ucrania no para de defenderse y no va a entregar su libertad".

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado en la madrugada de este jueves una "operación militar" en el este de Ucrania, días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En respuesta, Ucrania ha dicho que rompe relaciones con Moscú.