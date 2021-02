La UE asegura que mientras no se cumpla el acuerdo de Minsk no podrá normalizar las relaciones con Rusia

BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que mientras Rusia no cumpla íntegramente el acuerdo de Minsk sobre el conflicto en Ucrania, la UE no podrá normalizar las relaciones.

"La UE dejó claro que mientras el acuerdo de Minsk no se cumpla la normalización de relaciones con Rusia no sucederá", ha afirmado Borrell con rotundidad al ser preguntado en una rueda de prensa con motivo de la visita del primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

Ante el líder ucraniano ha señalado que en Rusia defendió la integridad territorial y la soberanía ucraniana. Asimismo, ha revelado que el cumplimiento del acuerdo para resolver la crisis en el este de Ucrania fue uno de los temas centrales que trató con el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, al que insistió en que es una condición para encauzar las relaciones con el bloque europeo.

Las palabras de Borrell llegan tras una tensa visita a Rusia, marcada por los desencuentros con el Kremlin, y que ha traído cola en la UE. Esta semana el jefe de la diplomacia europea, tras recibir un aluvión de críticas en el Parlamento Europeo, ha tratado de sacarle aspectos positivos al viaje, insistiendo en que ahora la UE ha constatado las intenciones de Rusia y, por ello, se ha comprometido a estudiar nuevas sanciones para responder a la oleada de represión de Moscú.

LA PRIORIDAD: REFORMA DEL PODER JUDICIAL

La visita de Shmyhal a Bruselas se enmarca en la revisión del Acuerdo de Asociación con Ucrania, uno de los más profusos y con más potencial, según han indicado tanto Borrell como el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi.

La cooperación entre Kiev y Bruselas va ligada al acercamiento de Ucrania a los estándares democráticos europeos. El acuerdo supone un impulso a las relaciones comerciales, pero está condicionado a una agenda de reformas que Bruselas sintetiza en una: la del poder judicial.

"Es la madre de las reformas. No puedes tener un Estado de Derecho o Derechos Humanos sin un sistema judicial eficiente e independiente. Es el núcleo de un país democrático (...) No es una condición que pone la UE es algo que el pueblo ucraniano reclama, incluso si la UE no existiera este debería ser un objetivo para la sociedad ucraniana", ha subrayado el Alto Representante.

Por ello, el jefe de la diplomacia europea ha instado al Gobierno ucraniano a avanzar para lograr esta meta. "Sé que es difícil, pero es indispensable", ha remachado.

Por su lado, Varhelyi ha valorado los "pasos importantes" de Kiev en este campo, pero ha recordado que queda "considerable trabajo por hacer". "Tenemos que ver más progresos", ha instado.

La Comisión Europea evaluará la puesta en marcha del acuerdo y explorará nuevas áreas de cooperación con Kiev. Si bien, el comisario húngaro ha enfatizado que hay que explotar todo el potencial que tiene el acuerdo actual y se deben aplicar todos sus aspectos.