La UE cree que la semana próxima podría ser clave para el Brexit

Publicado 28/04/2019 14:19:49 CET

PARÍS, 28 Abr. (Reuters/EP) -

El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha afiramdo que la semana próxima podría ser clave para la materialización de la salida de Reino Unido de la UE porque el gobernante Partido Conservador y el Partido Laborista podrían lograr un acuerdo que permita la ratificación parlamentaria del Brexit y evitar así la celebración de las elecciones europeas.

"Esta semana será muy importante. Tendremos el resultado de las negociaciones entre el Partido Laborista y el Gobierno de (la primera ministra) Theresa May. ¿Estos contactos concluirán algo?", ha afirmado Barnier este domingo en una entrevista con la cadena francesa LCI.

Barnier ha subrayado que las negociaciones no afectan al Acuerdo de Retirada negociado entre May y Bruselas. "Ambos partidos están de acuerdo en que el acuerdo actual es el único posible (...). El acuerdo alcanzado no es negociable", ha puntado Barnier. "La señora May lo sabe y también (el líder laborista), Jeremy Corbyn. Lo que se puede negociar y mejorar es la declaración política que define nuestra futura relación con Reino Unido", ha subrayado.

En cuanto a las elecciones europeas del 28 de mayo, Barnier ha recordado que "legalmente cualquier Estado miembro de la UE --como lo es Reino Unido hasta que se marche-- debe celebrar elecciones". "Es para proteger el derecho de los ciudadanos, incluido el de los europeos con derecho a voto (que están) en Londres", ha remachado.

Barnier ha reconocido que ello puede generar cierta "incomprensión", pero "está en la ley". En cualquier caso, si finalmente Reino Unido abandona la UE el 31 de octubre, sus eurodiputados también abandonarán el Parlamento Europeo.

Este mismo domingo una portavoz laborista informaba de contactos "productivos" con el Gobierno pero pedía a May cambios en sus líneas rojas.