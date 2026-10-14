La UE defiende que los palestinos tengan "posibilidad de votar" y ofrece una Misión de Observación Electoral

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BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido la urgencia de que los palestinos tengan la "posibilidad de votar para elegir a sus líderes y representantes en sus instituciones", después de que la Autoridad Palestina haya anunciado aplazamiento por un año de las elecciones legislativas y presidenciales palestinas hasta noviembre de 2027 por los ataques de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania.

En un comunicado en nombre de toda la Unión Europea, Kallas ha lamentado "profundamente" la decisión de la Autoridad Palestina, esgrimiendo que "la celebración de elecciones democráticas y transparentes" en todo el territorio palestino ocupado "es una necesidad imperiosa".

Pese a reconocer "los desafíos y las limitaciones a las que se enfrenta la Autoridad Palestina", ha reiterado la importancia de organizar elecciones legislativas y presidenciales "lo antes posible", en consonancia con "los compromisos previos" del presidente Mahmud Abbas.

"Los palestinos deben tener la posibilidad de votar para elegir a sus líderes y representantes en sus instituciones", prosigue el comunicado, en el que los Veintisiete reiteran su disposición a apoyar el proceso electoral, incluso mediante el despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE.

La UE mantiene desde hace tiempo, según reza el escrito, "una postura de apoyo a los esfuerzos de construcción del Estado palestino y a las reformas". Unas elecciones "creíbles, inclusivas y transparentes para todos los palestinos", insisten, "son vitales para el pueblo palestino, la legitimidad democrática y la rendición de cuentas".

Tras añadir que celebración de unos comicios son importantes también "para la solución de dos Estados", han añadido que el apoyo continuo de la UE a la Autoridad Palestina "va de la mano con el progreso hacia estos objetivos y el avance de las reformas"

Las declaraciones de los Veintisiete se producen después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, anunciara el sábado la cancelación de las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre y su aplazamiento hasta el 11 de noviembre de 2027, fecha en la que se celebrarían conjuntamente con las presidenciales.

Abbas justificó la decisión por las restricciones y ataques de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que, según denunció, impiden garantizar las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones "libres, justas e incluyentes".