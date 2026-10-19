La UE nombra a la letona Ilze Brands Kehris nueva representante especial para los Derechos Humanos

La nueva representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, durante una intervención ante el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento de Naciones Unidas, el 29 de marzo de 2021 - ONU

BRUSELAS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han nombrado este lunes a la diplomática letona Ilze Brands Kehris como nueva representante especial de la UE para los Derechos Humanos, sustituyendo así en el cargo a exministra de Países Bajos Kajsa Ollongren, ahora secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y 'número dos' de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Brands Kehris, que asumirá sus funciones de manera inmediata y tendrá un mandato hasta el 29 de febrero de 2028, cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos tras haber ejercido como subsecretaria general de Derechos Humanos de Naciones Unidas y directora de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos entre enero de 2020 y mayo de 2026, según han detallado los Veintisiete un comunicado.

La nueva representante especial continuará el trabajo de sus predecesores para contribuir a la aplicación de la política europea de Derechos Humanos, así como para promover el "respeto del Derecho Internacional humanitario" y respaldar la "justicia penal internacional".

Entre sus principales funciones también estará "reforzar la voz europea" en materia de Derechos Humanos mediante el diálogo con los gobiernos de "terceros países", las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil, además de otros actores relevantes.

Para ello, según el escrito, trabajará en "estrecha colaboración" con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), las delegaciones de la UE y las instituciones comunitarias, con el objetivo de garantizar la "eficacia" y la "visibilidad" de la política europea de Derechos Humanos en la acción exterior del bloque.

La diplomática letona también ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en organizaciones nacionales y regionales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos el de presidenta del Consejo de Administración de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.