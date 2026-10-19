La UE recuerda a Putin que puede acabar la guerra "hoy" sin necesidad de reunirse con Trump y Xi

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante el Consejo Europeo en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha replicado este lunes a la posibilidad de que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y China, Xi Jinping, se reúnan el próximo mes para abordar la guerra de Ucrania, esgrimiendo que, si el mandatario ruso quiere ponerle fin, "puede simplemente pararla hoy".

"Hemos visto, por supuesto, las informaciones sobre la propuesta de Putin de discutir con los presidentes Trump y Xi. Seamos muy claros: si Putin quiere terminar esta guerra, puede simplemente pararla hoy, y la guerra podría acabar hoy", ha afirmado el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, durante una rueda de prensa en Bruselas.

El portavoz ha puesto como ejemplo el alto el fuego energético anunciado recientemente por Trump. "Lamentablemente, lo hemos visto en el contexto del anunciado alto el fuego energético: Rusia no ha mostrado ninguna señal de querer cumplirlo ni de ir en esa dirección", ha lamentado, citando los recientes ataques de Moscú a infraestructuras energéticas ucranianas.

Wigand también ha recordado las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada, en las que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea defendieron que Europa "tiene un papel clave que desempeñar en un futuro acuerdo" de paz y que "defenderá también sus intereses".

La declaraciones del bloque comunitario se suman a las de las autoridades ucranianas, que han advertido de que una reunión entre Putin, Trump y Xi durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendrá lugar dentro de un mes en la ciudad china de Shenzhen solo servirá para "alentar" a Moscú a continuar la guerra.

"Invitar a Putin a una reunión de ese tipo alimentaría su apetito por de autoengrandecimiento y le daría un estatus que no merece", ha valorado", ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga sobre este posible encuentro a tres para, según la prensa estadounidense, hablar sobre la guerra de Ucrania y establecer incluso una nueva hoja de ruta para su final.

El Kremlin, por su parte, ha confirmado este lunes que durante la última llamada telefónica que mantuvieron Putin y Trump se comentó la posibilidad de organizar este encuentro aprovechando que ambos líderes estarán en China los días 18 y 19 de noviembre para participar en esta cumbre del APEC.