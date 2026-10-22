La UE y Vietnam apuestan por reforzar su cooperación en defensa y seguridad para "diversificar alianzas"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de la República Socialista de Vietnam, To Lam, en una foto antes de reunirse en Bruselas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han mantenido este jueves una reunión en Bruselas con el presidente de la República Socialista de Vietnam, To Lam, en la que han abogado por reforzar los vínculos de defensa y seguridad en un momento en el que ambas partes consideran necesario "diversificar sus alianzas" y "promover la estabilidad" en la región del Indopacífico.

En un comunicado conjunto difundido tras el encuentro, ambas partes han reconocido el "potencial" de ampliar su cooperación en materia de defensa y seguridad, especialmente en ámbitos como la seguridad marítima, la ciberseguridad, la gestión de crisis y el desarrollo de capacidades, siempre de acuerdo con sus respectivas "legislaciones, prioridades y políticas".

Asimismo, los líderes europeos y el también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam han reafirmado su compromiso de "profundizar en su asociación", elevada a la categoría de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026, y han reclamado la "plena aplicación" del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam, así como una "rápida ratificación" del Acuerdo de Protección de Inversiones.

En el ámbito económico, ambas partes han acordado trabajar para desarrollar la cooperación en "materias primas críticas" y seguir estrechando sus vínculos en "tecnología e innovación", educación, transición ecológica e infraestructuras estratégicas.

También han destacado la importancia de las inversiones europeas a través de la iniciativa europea 'Pasarela Global' y han reafirmado su compromiso con la "promoción y protección de los Derechos Humanos", así como con un "orden internacional basado en normas".