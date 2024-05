Un grupo de palestinos inspecciona una vivienda dañada en Rafá - Abed Rahim Khatib/dpa

El NRC teme que el conflicto entre en "su fase más mortífera" con el asalto sobre la ciudad gazatí

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este lunes de los "riesgos catastróficos" a los que se enfrentan unos 600.000 niños en la localidad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, ante el asalto a gran escala que ya ultima el Ejército israelí, poco después de que se ordenasen las primeras evacuaciones en esta zona.

Antes de la guerra, en Rafá vivían unas 250.000 personas, pero la ONU estima que ahora se agolpan en esta localidad 1,2 millones, en su mayoría llegadas de otras zona de la Franja. La masificación es tal que hay unas 20.000 personas por kilómetro cuadrado, una densidad que prácticamente duplica la de Nueva York.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, ha descrito Rafá como "una ciudad de niños que no tienen ningún lugar seguro al que ir". "Si se inician operaciones militares a gran escala, los niños y las niñas no sólo estarán en peligro por la violencia, sino también por el caos y el pánico, y en un momento en que su estado físico y mental ya está debilitado"", ha lamentado en un comunicado

"Cientos de miles de niños y niñas que ahora están hacinados en Rafá están heridos, enfermos, desnutridos, traumatizados o viven con discapacidades", ha subrayado Russell, que ha pedido "protección" e instalaciones y servicios básicos para la infancia palestina. La ONU ya estima que casi 8.000 menores de dos años sufren desnutrición aguda en Rafá, mientras que unos 175.000 menores de cinco años, nueve de cada diez, padecen al menos una enfermedad infecciosa.

La directora general de Save the Children, Inger Ashing, ha expresado la misma preocupación, en la medida en que "no existe un plan de evacuación viable para desplazar y proteger legalmente a los civiles". "Esperábamos que este día no llegara nunca", ha aseverado, en una nota en la que ha advertido de consecuencias "devastadoras" para la infancia y ha acusado a la comunidad internacional de "mirar hacia otro lado".

"Desplazar por la fuerza a la población de Rafá y perturbar aún más la respuesta humanitaria probablemente sentenciará el destino de muchos niños y niñas", ha recalcado. Todas las ONG y agencias humanitarias que trabajan sobre el terreno coinciden en la necesidad de un alto el fuego inmediato.

"LA FASE MÁS MORTÍFERA"

Por su parte, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, teme que la ofensiva a gran escala sobre Rafá suponga "la fase más mortífera" de un conflicto que ya se ha cobrado más de 34.000 vidas. Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad palestino, más de 14.000 de estas víctimas serían niños, recuerda UNICEF.

Egeland ha subrayado en un comunicado que las órdenes de evacuación dictadas este lunes por el Ejército israelí son "más que alarmantes", en la medida en que se trata de una zona superpoblada y que los afectados no tienen "garantías de seguridad, refugio o retorno", lo que para el jefe del NRC equivaldría a desplazamiento forzoso.

"Cualquier operación militar israelí sobre Rafá, que se ha convertido en la mayor acumulación de campos de desplazados del mundo, puede provocar atrocidades en masa", ha añadido Egeland.

El jefe del NRC también ha querido recriminar el papel de los "aliados" internacionales de Israel ya que, tras meses en los que "no han logrado contener los ataques indiscriminados sobre Gaza", "una vez más" vuelven a fracasar al no impedir la ofensiva sobre Rafá. En este sentido, les ha emplazado a "asumir la responsabilidad" y trabajar para que se respete el Derecho Internacional Humanitario.