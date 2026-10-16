UNICEF pide medidas para garantizar la seguridad tras la muerte de 28 niños por un derrumbe en una escuela en Pakistán

Trabajos de búsqueda y rescate tras el derrumbe del techo de una escuela en la ciudad de Peshawar, en Pakistán (archivo) - Yang Kai / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado "medidas urgentes" para garantizar que se cumplen las medidas de seguridad en los centros educativos en Pakistán, después de la muerte de 29 personas, entre ellas 28 menores, a causa del derrumbe del techo de una escuela en la ciudad de Peshawar.

"UNICEF pide medidas urgentes para garantizar que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, cumplan las normas de seguridad de los edificios y se sometan a inspecciones periódicas. Estas normas deben aplicarse de forma estricta para evitar que se repitan tragedias como esta", ha dicho la representante de UNICEF en Pakistán, Pernille Ironside.

Asimismo, ha resaltado que el organismo está "profundamente consternado" por el suceso, que tuvo lugar en una escuela privada en Dir Colony, antes de agregar que la mayoría de las víctimas, que dejó más de 50 heridos, eran menores de catorce años.

"UNICEF expresa sus más sentidas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y a las comunidades afectadas por este devastador suceso", ha dicho Ironside, quien ha subrayado que la agencia "está preparada para apoyar las labores del Gobierno ofreciendo apoyo psicosocial a los niños y niñas, las familias y las comunidades afectadas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "todos los niños y niñas tienen derecho a aprender en un entorno seguro, donde puedan aprender, crecer y desarrollarse protegidos de cualquier daño". "Ir a la escuela nunca debería poner en riesgo la vida de un niño o una niña", ha zanjado.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, lamentó el jueves "la trágica pérdida de vidas" a causa del suceso y trasladó sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas. Asimismo, destacó que "garantizar la seguridad y la protección de los niños debe seguir siendo una prioridad absoluta".

"Es preciso adoptar todas las medidas necesarias para brindar asistencia inmediata a los afectados, asegurar la mejor atención médica posible para los heridos y reforzar las normas de seguridad en nuestras escuelas, con el objetivo de evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir", remarcó el también vice primer ministro de Pakistán.