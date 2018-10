Los unionistas norirlandeses recuerdan a May que su "línea roja" para el Brexit es la frontera

Publicado 03/10/2018 10:25:01 CET

LONDRES, 3 Oct. (Reuters/EP) -

La líder del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha recordado este miércoles a la primera ministra británica, Theresa May, a quien sostiene en el Gobierno, que su "línea roja" para el Brexit es que dicha provincia no quede aislada de Reino Unido.

"No puede haber una frontera bajo el mar irlandés", ha dicho la líder norirlandesa en BBC. "La línea roja es de rojo sangre", ha recalcado, haciendo hincapié en la importancia de mantener abierta la frontera con Irlanda para preservar los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin al conflicto armado en la región británica.

La frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda es en estos momentos el principal escollo en las negociaciones entre Londres y Bruselas para llegar a un acuerdo sobre el Brexit. El Gobierno de May pretende conservar la situación actual sin mantener la libertad de movimiento característica de la UE, algo a lo que el bloque comunitario se opone.

Esta cuestión se ha convertido además en fuente de tensión entre el Gobierno británico y el DUP, que garantiza la continuidad de May en Downing Street gracias a su apoyo parlamentario al Partido Conservador, que perdió su mayoría en las últimas elecciones.

Interrogada sobre si está preparada para votar contra May en un acuerdo sobre el Brexit, Foster ha respondido: "No queremos estar en esa posición". "Es muy importante que le metamos manos a estas cosas porque esto es la Unión, que es lo que me empujó a la política", ha señalado.

La eventual retirada del DUP en Westminster asestaría a la 'premier' un golpe mortal. May está en la cuerda floja por las diferencias en el seno del Gobierno y del Partido Conservador acerca de cómo encarar el Brexit mientras el tiempo corre para llegar a un acuerdo con la UE antes de que los plazos legales lleven a una ruptura automática.

Boris Johnson, su ex ministro de Exteriores, la instó el martes a renunciar a Chequers, como se conoce el plan de May para el Brexit, asegurando que se trata de un "engaño" y afirmando que hay "alternativas". La mandataria le dará la réplica este miércoles en la clausura del cónclave 'tory' de Birmingham.

Por su parte, el ministro de Gabinete, David Lidington, ha indicado este mismo miércoles a BBC que el Gobierno presentará "muy pronto" su propuesta detallada a la UE para acabar con la parálisis de las negociaciones a causa de la frontera. "No vamos a permitir la separación de Irlanda del Norte del resto de Reino Unido", ha aseverado.