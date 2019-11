Heridas tres personas en un apuñalamiento en una calle comercial de La Haya

Actualizado 29/11/2019 22:03:15 CET

29 November 2019, Netherlands, The Hague: Dutch police standing in the Grote Marktstraat. Three people were injured in a stabbing attack in the centre of The Hague, Dutch police said. Photo: Sem Van Der Wal/ANP/dpa - Sem Van Der Wal/ANP/dpa

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas este viernes tras ser apuñaladas en una calle comercial de la ciudad neerlandesa de La Haya, según ha confirmado la Policía, sin que por el momento haya más detalles sobre el suceso.

"Tres personas resultaron heridas en un apuñalamiento en la calle Grote Market", ha dicho la Policía local a través de un mensaje en su cuenta en Twitter, en el que ha pedido a la población que facilite información, imágenes o vídeos que pueda tener del suceso.

Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR — Redactie Regio15.nl (@regio15) November 29, 2019

Minutos antes, había confirmado el incidente y agregado que "los servicios de emergencia se encuentran en el lugar", sin dar más información al respecto.

Por otra parte, la Policía ha indicado que el sospechoso está fugado. "Buscamos a un hombre con el pelo ligeramente teñido, de entre 45 y 50 años y con el pelo rizado", ha dicho. "Viste una bufanda y ropa deportiva gris. ¿Le han visto?", pregunta.

Las autoridades han solicitado a la población que no se dirija a la zona, muy concurrida debido al Black Friday, y ha impuesto un perímetro de seguridad, según los medios locales.