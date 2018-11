Varios ministros británicos presentan a May un plan alternativo al Brexit sin acuerdo

Publicado 10/11/2018 3:38:37 CET

MADRID, 10 Nov. (Reuters/EP) -

Varios ministros del Gobierno británico han esbozado un "plan b" en el caso de que no se llegase a un acuerdo sobre el Brexit y el Parlamento vote en contra del plan propuesto por la primera ministra británica, Theresa May, para dejar la Unión Europea, según ha informado el diario 'The Sun'.

El periódico, que no ha nombrado a los ministros, ha asegurado que habrían informado ya a May sobre su plan. El plan consistiría en que Reino Unido continuase pagando las cuotas de membresía a la UE hasta el año 2021. También acatarían las reglas del bloque europeo para evitar una salida sin acuerdo cuando llegue marzo de 2019.

El país sería capaz de negociar entonces con Bruselas como una suerte de 'tercer país' durante dos años, lo que haría más fácil el llegar a un acuerdo en materia de comercio y evitaría que Londres tuviera que pagar la cuota de 38.000 millones de libras que implica su salida de la UE.

A medida que las negociaciones con Bruselas entran en su recta final, el planteamiento de May ha recibido críticas de todos los sectores implicados en el debate sobre el Brexit.

Muchos políticos británicos están descontentos con su compromiso de mantener la libre circulación de bienes con la UE, ya que alegan que dejará a Reino Unido a la merced de las decisiones de Bruselas en materia de comercio.

Si el acuerdo propuesto por May es rechazado por el Parlamento, el país tendrá que hacer frente a un futuro incierto: o dejar el bloque europeo sin acuerdo y el posible colapso del Gobierno de May o, como muchos opositores sugieren, que se vote un nuevo referéndum sobre el Brexit.

Cuando May fue presentada con la propuesta alternativa, les ha dicho a los ministros que su plan "no es necesario por el momento". El ministro de Finanzas, Phillip Hammond, reaccionó por el contrario de manera "muy favorable", según 'The Sun'.