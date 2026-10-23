Varios muertos y heridos en un tiroteo en una iglesia en la gobernación de Karak (Jordania)

Archivo - Bandera de Jordania - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han denunciado este viernes un tiroteo en la provincia de Karak, en el centro-sur de Jordania, sobre el que no han proporcionado más información y que se ha saldado con varios muertos y heridos según medios locales.

La Dirección de Seguridad Pública del país ha relatado que "hombres armados no identificados abrieron fuego dentro de una iglesia en la gobernación de Karak, causando varios muertos y heridos", y ha señalado que los responsables del ataque están siendo buscados.

"Las fuerzas de seguridad en el terreno siguen investigando un incidente de disparos en la provincia de Karak", ha añadido el ministro de Comunicaciones y portavoz del Gobierno, Mohamed Momani, quien ha asegurado que "se emitirán declaraciones con la información una vez que se verifique".

En el mismo mensaje, Momani ha instado a la población a permitir "las medidas necesarias" de las fuerzas de seguridad y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Testigos de lo ocurrido han apuntado a la agencia de noticias Ammon que al menos diez personas han resultado heridas durante tiroteo y que tanto los fallecidos como los heridos han sido trasladados al Hospital Militar Príncipe Ali. Las mismas fuentes hablan de dos tiradores que abrieron fuego durante cinco minutos, primero contra quienes se encontraban fuera de la iglesia y luego hacia el interior, antes de salir huyendo.