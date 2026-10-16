Los Veintisiete se comprometen a abordar los 70.000 millones de euros que Ucrania necesita para la guerra

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han comprometido a abordar el déficit de 70.000 millones de euros de Ucrania para financiar su resistencia a la invasión de Rusia el próximo año, aunque por el momento no han concretado cómo se cubrirán estas necesidades económicas ni qué parte asumirá el bloque comunitario.

Así lo han acordado los Veintisiete en las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo celebrada este jueves y viernes en Bruselas, en las que han reafirmado su compromiso de atender las "urgentes necesidades de financiación" de Kiev, junto con sus socios internacionales, y han adelantado que volverán a abordar esta cuestión una vez que la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presenten una evaluación actualizada.

En una rueda de prensa posterior a la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que el déficit de financiación de Ucrania para 2027 asciende a 70.000 millones de euros, una cantidad que deberá cubrirse con nuevas aportaciones de la Unión Europea y de sus socios internacionales.

"Ahora está claro que tenemos un déficit de financiación de 70.000 millones de euros que debe cubrirse", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario, recordando que el préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros aprobado anteriormente por la UE únicamente cubre dos tercios de las necesidades presupuestarias y de defensa del país para el año que viene.

Von der Leyen ha explicado que de ese préstamo aprobado el año pasado se están desembolsando 45.000 millones de euros durante 2026 y que está previsto movilizar otros 45.000 millones el próximo año, por lo que las necesidades de financiación de Ucrania para este ejercicio están cubiertas, pero no las de 2027.

"Cuando planificamos los 90.000 millones de euros no podíamos anticipar cómo sería la situación en 2027", ha señalado la presidenta de la Comisión, que ha incidido en la dificultad de realizar previsiones económicas mientras continúa la guerra y ha recordado que una parte de las necesidades pendientes corresponde al tercio de financiación que deben aportar los socios internacionales.

EL DÉFICIT DEBE CUBRIRSE

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que los líderes europeos han alcanzado rápidamente un acuerdo sobre la necesidad de abordar la financiación adicional de Ucrania para el próximo año, aunque ha reconocido que no han dedicado demasiado tiempo a discutir los detalles.

"Hemos acordado inmediatamente que debemos abordar las necesidades adicionales de financiación de Ucrania en 2027 y hemos pedido a la Comisión que presente una propuesta concreta para su debate y aprobación", ha explicado el socialista portugués.

En cualquier caso, las conclusiones de la cumbre no recogen un compromiso de desembolso de los 70.000 millones de euros, sino la voluntad de los Estados miembro de seguir trabajando para cubrir las necesidades de Kiev en coordinación con sus socios internacionales.

Además, han resaltado la importancia de ayudar a Ucrania a prepararse para el invierno, por lo que han acordado intensificar aún más "los esfuerzos y la coordinación" para reforzar "con urgencia" las capacidades de defensa aérea y antimisiles de Ucrania y "la resiliencia de sus infraestructuras críticas y de su sistema energético".

LAMENTAN LA DECISIÓN DE TRUMP SOBRE EL DIÉSEL

Por otra parte, los líderes europeos han reafirmado su voluntad de aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania y se siente a negociar una paz, al tiempo que han lamentado "la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso".

También han reclamado nuevas medidas para reducir los ingresos energéticos del Kremlin, combatir la elusión de las restricciones y frenar las operaciones de la denominada 'flota fantasma' rusa, utilizada para esquivar las sanciones occidentales. Del mismo modo, han reclamado impedir que el grano robado por Rusia en los territorios ucranianos ocupados pueda exportarse a través de la Unión Europea.

Además de resaltar que "no debe normalizarse la participación de Rusia y Bielorrusia en acontecimientos deportivos y culturales internacionales" mientras no se alcance "una paz justa y duradera en Ucrania", han condenado la celebración de elecciones rusas en los territorios ucranianos ocupados, que consideran "una violación del Derecho Internacional".