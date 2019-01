El vicefiscal general de EEUU prepara ya su salida del Departamento de Justicia

Publicado 09/01/2019 17:51:55 CET

WASHINGTON, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicefiscal general de Estados Unidos, Rod J. Rosenstein, tiene previsto abandonar el cargo una vez que tome posesión el nuevo jefe del Departamento de Justicia, William P. Barr, lo que completaría la renovación de un ministerio contra el que ha cargado públicamente el presidente norteamericano, Donald Trump.

Tras la dimisión de Jeff Sessions como fiscal general, Rosenstein se había quedado como principal garante político de las investigaciones abiertas por la supuesta injerencia electoral de Rusia, encabezadas por el fiscal especial Robert Mueller. Trump ha descrito dichas pesquisas como una 'caza de brujas' y ha criticado la labor tanto de Sessions como de su 'número dos'.

Rosenstein prevé ahora abandonar el Departamento una vez que haya sido confirmado el nuevo fiscal general, según fuentes del Gobierno citadas por 'The New York Times'. Las sesiones para la confirmación de Barr al frente de Justicia comenzarán en principio el 15 de enero, pero no hay plazo fijo para la votación definitiva.

Barr y Rosenstein ya coincidieron en el Departamento de Justicia durante la Administración de George H.W. Bush y, con el aplazamiento de la dimisión durante unas semanas, el actual vicefiscal general pretendería garantizar una correcta transición entre los dos equipos.