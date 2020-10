El vídeo de la muerte de un joven discapacitado abatido por la Policía en EEUU será publicado tras las elecciones

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vídeo de la cámara que llevaban los agentes en los momentos previos a que el joven estadounidense Walter Wallace Jr. fuera abatido en Filadelfia por la Policía y el audio de la llamada a emergencias serán publicados el 4 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales estadounidenses.

La decisión ha sido anunciada en un comunicado conjunto firmado por la familia del difunto, el comisario jefe de la Policía, el alcalde de la ciudad y el fiscal del distrito en el que han explicado que, de este modo, se espera que "se calmen tensiones" y que el vídeo "sea publicado de la manera más constructiva posible".

Wallace, que tenía problemas mentales y era negro, fue abatido el pasado lunes en un tiroteo en el que participaron dos agentes de Policía a los que este se dirigía con un cuchillo en la mano.

Tras su muerte, se han llevado a cabo varias manifestaciones contra la labor policial y la violencia de este cuerpo contra los afroamericanos, lo que ha llevado a instalar un toque de queda en la ciudad.

Según ha indicado CNN, el alcalde de la ciudad también se ha comprometido a revelar la identidad de los agentes que dispararon contra Wallace.

La familia pudo acceder a la grabación el pasado jueves y, según el abogado que los representa, Shaka Johnson, se trata de un documento con una duración de menos de un minuto en el que se oye como la madre de Wallace grita intentando avisar a los agentes de los problemas de salud mental de su hijo.

De acuerdo a declaraciones del abogado publicadas por CNN, se percibe que el joven está en una "obvia crisis mental". De acuerdo a la familia, Wallace padecía trastorno bipolar y se encontraba en una crisis mental cuando ocurrió el incidente, que fue gravado también por un testigo.

Los mandos policiales han defendido que los agentes pidieron en más de una veintena de ocasiones que bajara el arma a Wallace y dispararon siguiendo el protocolo.

Esta versión no ha sido discutida por la familia que ha pedido que no se juzgue por homicidio a los agentes, ya que consideran que quien ha fallado es la ciudad por no proveer a estos de herramientas necesarias para tratar con personas con enfermedades mentales.

La violencia policial contra ciudadanos negros en Estados Unidos fue el detonante de una ola de protestas contra el racismo en el país durante la primavera y el verano pasado.

La tensión social se desató tras la muerte de George Floyd asfixiado por la rodilla de un policía el pasado 25 de mayo y ha sufrido continuos estallidos hasta la actualidad con cada caso con características similares que se daba en el país.