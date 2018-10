Violan y asesinan a una periodista búlgara que investigaba un caso de corrupción sobre fondos de la UE

Actualizado 07/10/2018 21:58:13 CET

La UE, junto a ONG, condena el brutal asesinato y ofrece la ayuda de las agencias europeas

La periodista búlgara Victoria Marinova, de 30 años de edad, ha sido hallada violada y asesinada este sábado en la ciudad de Ruse mientras investigaba un presunto caso de corrupción relacionado con fondos de la Unión Europea.

Según la Policía, de momento no hay pruebas que demuestren que el asesinato de Marinova, productora de la emisora TVN, esté relacionado con su trabajo, pero grupos anticorrupción y miembros del Parlamento Europeo pidieron una investigación completa sobre la muerte.

"Sorprendido por el horrible asesinato de la periodista de investigación Victoria Marinova en #Bulgaria. Urge llamar a una investigación completa y exhaustiva. Los responsables deben rendir cuentas ", ha tuiteado el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la libertad de los medios de comunicación, Harlem Désir.

