La viuda del Nobel de la Paz Liu Xiaobo sale de China y viaja a Berlín, según la cadena BBC

Actualizado 10/07/2018 9:34:27 CET

PEKÍN, 10 Jul. (Reuters/EP) -

Liu Xia, la viuda del Nobel de la Paz Liu Xiaobo, ha sido autorizada este martes para abandonar China con destino a Europa, poniendo fin así a casi ocho años de arresto domiciliario, según han confirmado su hermano y amigos.

Liu Xia ha partido en un vuelo de Finnair con destino a Europa a las 11.00 horas (5.00 hora española), según su hermano Liu Hui. "Mi hermana ya ha volado hacia Europa desde Pekín esta mañana y comienza una nueva vida", ha indicado.

"Aprecio a todos aquellos que se han preocupado y la han ayudado en todos estos años", ha escrito en su cuenta de WeChat. "Le deseo paz y una feliz nueva vida en el futuro. Gracias a todos", ha añadido.

Otros dos amigos de Liu Xia han confirmado su marcha hacia Alemania a DPA. La noticia de la marcha de la viuda del Nobel de la Paz también ha sido confirmada por la cadena británica BBC. Su salida del país se produce un día después de que el primer ministro chino, Li Keqiang, se reuniera con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín durante su visita de Estado.

En Pekín, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, ha señalado que Liu Xia ha viajado a Alemania para recibir tratamiento médico conforme a su voluntad y ha señalado que no hay ninguna relación entre su viaje y la visita al país europeo de Li, según informa Reuters.

Alemania había dicho con anterioridad que daría la bienvenida a Liu Xia, que había expresado su deseo de abandonar China después de la muerte de su marido hace casi un año. La mujer, de 57 años, llevaba viviendo bajo arresto domiciliario y constante vigilancia desde que Liu Xiaobo se convirtió en el primer ciudadano chino en recibir en Nobel de la Paz en 2010.

En los últimos meses, amigos y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos habían expresado su preocupación por su salud mental debido a su aislamiento y a la pena por la muerte de su marido. Amnistía Internacional informó en abril que Liu había dicho a un amigo en Alemania: "Si no puedo irme, moriré en mi casa. Xiaobo se ha ido y no me queda nada ahora. Es más fácil morir que vivir. usar la muerte para desafiar no podría ser más simple para mí".

Liu Xiaobo falleció el 13 de julio de 2017 de un cancer de pulmón, semanas después de su puesta en libertad tras haber cumplido la mitad de los once años de cárcel dictados en su contra por coorganizar el mafiesto a favor de la democracia conocido como 'Carta 08' en 2008.