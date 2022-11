El volcán más grande del mundo entra en erupción en Hawái tras casi cuatro décadas dormido

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El volcán Mauna Loa de Hawái, considerado el volcán en activo más grande del mundo, ha entrado en erupción, un hito inédito en casi cuatro décadas que, por ahora, no amenaza a las zonas pobladas más cercanas.

El Observatorio de Volcanes de Hawái ha informado de que la erupción se inició el domingo a última hora, en torno a las 23.30 (hora local). "En este momento, los flujos de lava están contenidos en la zona de la cumbre y no amenazan a las comunidades que hay bajo la ladera", reza el aviso.

El instituto ha instado a los vecinos de esta zona volcánica a prepararse ante posibles evacuaciones, ya que la evolución de los flujos de lava puede cambiar "rápidamente" y, en caso de que no queden contenidos en la caldera, moverse ladera abajo.

Los expertos tampoco descartan que los vientos puedan arrastrar gases e incluso restos de cenizas hacia otras áreas más alejadas. Las autoridades han emitido un aviso rojo para la navegación aérea en la zona

This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano's summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right. For additional information visit: https://t.co/rfwkMVSJKM #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/PhHXbq9nNa