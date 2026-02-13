Von der Leyen defiende el progreso de la UE en defensa: "Hemos hecho más este año que en la última década"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / ContactoPhoto

BRUSELAS, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este viernes el progreso que la Unión Europea en su conjunto está haciendo en materia de defensa, y ha afirmado que, solo en el último año, ha hecho más en materia de seguridad "que en los diez años anteriores".

En un acto celebrado por el conservador CSU alemán en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra desde este viernes en la capital bávara, la jefa del Ejecutivo comunitario ha subrayado que una Unión Europea "más fuerte" redunda directamente en una OTAN también más robusta, defendiendo el "cambio de mentalidad" que, a su juicio, ella ha traído a Bruselas.

"Europa debe volverse más independiente y debe hacer más por su defensa. Una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte. Y ese es el cambio de mentalidad que he aportado a la Unión Europea. En el último año, hemos hecho más por la defensa en Europa que en los diez años anteriores", ha sostenido la política alemana.

Von der Leyen han puesto como ejemplo que en el último presupuesto de la UE, se destinaron "8.000 millones" a defensa, mientras que solo el año pasado se movilizaron "800.000 millones de euros" para poder solventar las carencias del conjunto de la defensa europea.

Dentro de ese casi billón de euros, la presidenta de la Comisión ha puesto énfasis en un programa "particularmente importante" para ella, la adquisición conjunta de armamento y la realización de proyectos conjuntos entre los Veintisiete dentro del programa SAFE.

"SAFE tiene 100.000 millones de euros asignados para estos proyectos conjuntos destinados a cerrar brechas y fortalecer nuestra propia capacidad de defensa", ha proseguido en su explicación, para después añadir que el 65% de todos esos fondos se deben destinar a productos que provengan de Europa o Ucrania, y que "no pueden adquirirse en el extranjero".

A su parecer, "por una simple razón", y es que estos "miles de millones y miles de millones" que se están gastando en defensa están "destinados a crear empleos, a promover la innovación y el desarrollo", y por lo tanto "deben fluir hacia nuestra base industrial de defensa europea".

EL VÍNCULO TRANSATLÁNTICO SERÁ MÁS FUERTE QUE NUNCA

También ha intervenido en el acto el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha recordado que en la víspera hubo una reunión de ministros de Defensa de la Alianza y que también percibió un "cambio de mentalidad" entre los socios europeos, ahora sí dispuestos a dar "un paso al frente" y hacerse más cargo de su defensa.

"Europa realmente está dando un paso adelante. Europa está asumiendo un papel de mayor liderazgo dentro de la OTAN. Europa también está cuidando más de su propia defensa. Y este es realmente un cambio asombroso", se ha congratulado el también ex primer ministro de Países Bajos.

En su opinión, ese cambio hará del "vínculo transatlántico más fuerte que nunca", y ha sido en parte gracias a lo que la presidenta de la Comisión "está haciendo con la Unión Europea para que esto sea posible". "Creo que la cooperación entre la OTAN y la UE probablemente nunca ha sido tan fuerte como lo es hoy", ha añadido.