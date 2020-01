Zarif se resiste a dar por muerto el acuerdo nuclear pero lamenta que Europa se "someta" a los designios de EEUU

Publicado 25/01/2020 12:59:31 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamed Yavad Zarif, ha asegurado que el acuerdo nuclear firmado en 2015 con la comunidad internacional todavía sigue vigente a pesar de los últimos distanciamientos de su país, enervado por lo que considera una falta de cooperación de los firmantes europeos tras la retirada unilateral de Estados Unidos y la reimposición de las sanciones.

"Desafortunadamente, los europeos no ven a Irán como un socio", ha lamentado Zarif en declaraciones a 'Der Spiegel', en las que recordó el compromiso de los firmantes a reincorporar al país a los mercados internacionales a cambio de la suspensión parcial de su programa nuclear.

"Pero los europeos no hicieron nada. No han cumplido sus obligaciones. Tienen que bajarse de su caballo", ha lamentado. Ni siquiera el instrumento comercial INSTEX, concebido para comerciar con Irán, ha registrado movimiento alguno, a juicio del diplomático. "Es básicamente una empresa de contabilidad y más de un año y medio después de la retirada de EEUU del acuerdo, los europeos no han logrado realizar una sola transacción".

Zarif ha asegurado que, a pesar de que el país ha decidido volver a enriquecer uranio por encima de los límites permitidos, todavía admite inspecciones sobre el desarrollo de su programa. "La UE no ha cumplido partes del acuerdo e Irán no ha cumplido partes, pero eso no significa que esté muerto", ha asegurado.

En respuesta a la reciente activación por parte de Europa del llamado Mecanismo de Resolución de Disputas -- un proceso de evaluación del estado actual del acuerdo para comprobar si los firmantes responden a sus compromisos --, Zarif ha reprochado que "los europeos no tienen motivos legítimos" y ha avisado de que esta idea se enfrentará con la oposición de los aliados internacionales de Irán: Rusia y China. "Les espera a los europeos una gran batalla", ha alertado.

Por último, y en términos generales, Zarif consideró que la situación actual ocurre por la sumisión de Europa, a su entender, a Estados Unidos. "Los europeos nos llaman y dicen: lo sentimos, no podemos hacer nada. Los europeos no pueden ceder ante (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y luego intentar actuar como un 'hombre fuerte' contra Irán. Me parece un desastre", ha concluido.