Zelenski celebra que Starlink "se haya restablecido a las velocidades previas a las restricciones" impuestas por Musk

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este sábado que las operaciones de los sistemas de Internet satelital Starlink y Starshield --claves para la defensa y las operaciones militares ucranianas-- "se han restablecido a las velocidades que tenían antes de las restricciones", impuestas por el magnate Elon Musk, quien acusó a Kiev de un uso belicista de su programa.

"Lo más importante hoy es que las operaciones de Starlink y Starshield se han restablecido a las velocidades que teníamos antes de todas las restricciones. Las velocidades ahora son las necesarias (...) Esto es de vital importancia: para nuestra logística en primera línea, para defender a Ucrania de los ataques aéreos", ha celebrado el líder ucraniano.

Para Zelenski, lo sucedido es "fundamental" para "proteger las vidas" de millones de ucranianos y ha abogado por "continuar comunicándose con sus socios para para restablecer también otros niveles de cooperación con Estados Unidos", una relación en entredicho después de las recientes críticas del presidente, Donald Trump, contra su figura.

"Es fundamental que se reanuden las entregas de interceptores de defensa aérea, interceptores contra misiles balísticos rusos. Hay paquetes que aún estamos esperando, tanto estadounidenses como de socios europeos, paquetes sobre los que ya se han tomado decisiones políticas", ha remarcado.

El restablecimiento del servicio de Starlink pone fin así a semanas de gran tensión, después de que Kiev exigiera su reactivación urgente tras una serie de restricciones que obligaron a las Fuerzas Armadas ucranianas a paralizar varias misiones militares.

Aunque el presidente Zelenski evitó señalar directamente a Donald Trump o a Elon Musk, sí solicitó explicaciones formales tanto al magnate como a la administración estadounidense, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó una posible decisión de Washington en el bloqueo.

Los problemas en la conectividad llegaron después de que Estados Unidos reclamara a Ucrania que cesara sus ataques sobre refinerías rusas, en medio del acuerdo entre Washington y Moscú para flexibilizar las sanciones al diésel, a lo que Zelenski se negó ante la falta de reciprocidad del Kremlin.