Zelenski condena el ataque de Irán a Israel y dice que Ucrania "conoce muy bien el horror de ataques similares de Rusia"

Recalca que "el sonido de los 'Shahed'" debe ser "una llamada de atención al mundo libre" y pide "unidad y determinación"



MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este domingo los ataques con drones y misiles por parte de Irán contra Israel y ha resaltado que la población ucraniana "conoce muy bien el horror de ataques similares por parte de Rusia", país al que ha acusado de "usar las mismas tácticas de ataques aéreos masivos" que Teherán.

"Ucrania condena el ataque de Irán contra Israel usando drones 'Shahed' y misiles", ha manifestado, antes de sostener que Rusia "usa los mismos aparatos no tripulados para atacar objetivos en territorio ucraniano en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, ha destacado que "deben hacerse todos los esfuerzos posibles para evitar una mayor escalada en Oriente Próximo" y ha argumentado que "las acciones de Irán amenazan a toda la región y al mundo, igual que las acciones de Rusia amenazan con un conflicto más amplio".

"La obvia colaboración entre los dos regímenes a la hora de propagar el terror debe contar con una respuesta decidida y unida por parte del mundo", ha explicado Zelenski, quien ha insistido en que "el sonido de los drones 'Shahed', una herramienta de terror, es el mismo sobre los cielos de Oriente Próximo y Europa".

"Este sonido debe servir como llamada de atención al mundo libre, demostrando que sólo nuestra unidad y determinación puede salvar vidas y evitar la propagación del terror en todo el mundo. El mundo no puede esperar mientras continúan las discusiones. Las palabras no detienen los drones y no interceptan misiles", ha argüido.

En este sentido, ha incidido en que "sólo la asistencia tangible lo hace" y ha abundado en que "es necesario reforzar la seguridad y hacer frente de forma decidida a todos los que quieren convertir el terrorismo en la nueva normalidad". "Es fundamental que el Congreso de Estados Unidos adopte las decisiones necesarias para reforzar a los aliados de Estados Unidos en este momento crítico", ha zanjado.

El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán --la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'-- ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99 por ciento" de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes.

Por su parte, Irán ha defendido que estos ataques son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo contra su Consulado en Damasco, achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.