Zelenski destaca que Ucrania ya no será una "frontera entre orcos y elfos" tras obtener el estatus de candidato

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visita a los militares en el frente oriental - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes que Ucrania ya no será "una frontera entre orcos y elfos" después de que los Veintisiete hayan concedido al país el estatus de candidato para ingresar en la Unión Europea.

"Ahora queda reconocido: Ucrania no es un puente, no es una zona tapón ente Europa y Asia, ni una esfera de influencia, ni una zona gris o de tránsito. Tampoco una frontera entre orcos y elfos", ha aseverado.

Así, ha matizado que Ucrania será "un futuro compañero para los Veintisiete como cualquier otro de los países" que forman el bloque comunitario y ha expresado que el estatus de candidato es un "nuevo volumen de la historia de la integración europea".

"Este estatus no es solo un nuevo paso, es una nueva cima. No es un nuevo párrafo, ni una nueva página. Es un nuevo volumen completo, y empezamos ahora a escribirlo", ha aseverado antes de aclarar que Ucrania "se convertirá en miembro de la UE en el futuro", según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

Además, ha resaltado que los cambios que se están produciendo en Ucrania se están introduciendo "por nosotros" y "no para los demás". "Implementamos reformas no porque alguien las exija sino porque creemos en ellas. Ucrania no solo busca unirse a la familia europea sino volver a ella", ha manifestado.

Zelenski ha aprovechado la ocasión para recordar que en 2014 el pueblo ucraniano defendió su futuro europeo.