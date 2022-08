Zelenski desvincula a Ucrania del asesinato de Daria Dugina

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su país no tiene "responsabilidad" alguna en el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina, después de que las autoridades del país vecino hayan culpado del ataque a la Inteligencia ucraniana.

"No es una ciudadana de nuestro país, no tenemos ningún interés en ella y no está en territorio de Ucrania", ha zanjado Zelenski en una rueda de prensa, según Ukrinform. El Gobierno ya había desmentido la implicación ucraniana en el crimen, pero hasta ahora el presidente no se había pronunciado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha acusado a los servicios de Inteligencia de Ucrania de preparar el ataque y ha identificado como presunta autora material a una ciudadana ucraniana, Natalia Vovka, que habría huído a Estonia tras el crimen.

Este cruce de acusaciones precede a la celebración este jueves del Día de la Independencia en Ucrania, una fecha que Kiev lleva días anticipando ante la posibilidad de que Moscú lleve a cabo una "provocación", como ha advertido este martes Zelenski en un nuevo discurso a la nación.

"Mañana es un día importante para nosotros y, por eso, lamentablemente, también lo es para nuestro enemigo", ha señalado el mandatario ucraniano, que no descarta que se produzcan "ataques brutales" con motivo de esta simbólica jornada.