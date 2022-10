Zelenski pide a Cruz Roja "luchar" para obtener acceso a prisioneros ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

Insiste en crear un tribunal internacional especial para juzgar a Rusia

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este jueves al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) que "luche" y presione al Gobierno de Rusia para obtener acceso a los prisioneros de guerra ucranianos.

Durante un discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Zelenski ha insistido en que Kiev "no puede luchar por ellos", por lo que ha señalado que debe ser Cruz Roja quien "luche por ello porque es su trabajo". "Les pagan para ello, el mundo los está observando, deben presionar a Rusia".

En este sentido, ha recalcado que la parte rusa "ignora todas las reglas a la hora de tratar a los prisioneros de guerra" y ha acusado a las fuerzas rusas de matar a 50 prisioneros solo en Olenivka. Además, ha recordado que todos ellos siguen siendo torturados por parte de los "invasores rusos", según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

Zelenski ha aprovechado la ocasión para advertir de que Cruz Roja no ha tenido acceso a los prisioneros de guerra durante ocho años de guerra en el este del país. "Probablemente se han esforzado, pero no oímos que hayan ido a esas zonas y que se les haya impedido la entrada. No les veo en las fronteras ni veo que hagan declaraciones constantes a los medios o ante la ONU", ha insistido.

Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de que organizaciones como Cruz Roja "actúen con mayor fuerza".

CREACIÓN DE UN TRIBUNAL

Zelenski ha solicitado nuevamente que se cree un tribunal internacional especial para juzgar los supuestos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en territorio ucraniano, un mecanismo por el que Moscú debería pagar indemnizaciones por sus actos, entre otras medidas.

"Europa puede desempeñar un papel histórico al crear un tribunal especial relacionado con la agresión rusa de Ucrania. ¡Hagámoslo! Esta será la mejor forma de proteger los principios del Derecho Internacional", ha puntualizado.

Asimismo, ha afirmado que "hay que crear un mecanismo de compensación" y ha destacado que ya existe un proyecto trazado por el Gobierno ucraniano. "Solo hay que apoyarlo a nivel europeo y ante la Asamblea General de la ONU", ha añadido.

"Debemos continuar el diálogo para lograr que el Estado agresor ruso y sus asesinos paguen por sus actos, por cada manifestación de terror", ha zanjado.