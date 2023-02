Zelenski planea sustituir próximamente a su ministro de Defensa por el escándalo de las raciones, según medios

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, podría anunciar la semana que viene como pronto la sustitución de su actual ministro de Defensa, Oleksi Reznikov, afectado en las últimas semanas por un escándalo de corrupción en la cartera que dirige sobre la compra de raciones militares, según han confirmado múltiples fuentes oficiales a varios medios del país.

Zelenski ha cesado a más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso un asesor adjunto debido a la supuesta compra de estas raciones a precios inflados por parte del Ministerio de Defensa.

Ahora, fuentes militares y del Gobierno han informado al Ukrainska Pravda y al Kyiv Independent que Zelenski anunciará pronto la sustitución de Reznikov por el jefe de la agencia de Inteligencia Militar de Ucrania Kirilo Budanov.

No obstante, Zelenski no contempla el cese de Reznikov del Gobierno. El actual titular de Defensa, tras su sustitución y según las mismas fuentes, pasaría a ocupar la cartera de Justicia cuyo actual ocupante, Denis Maliuska, pasaría a desempeñar un cargo de embajador en algún país europeo no especificado.

En una primera reacción ante el Ukrainska Pravda, Reznikov ha negado todo conocimiento de una inminente sustitución. "No he tenido conversación alguna sobre mi dimisión de este cargo", ha asegurado.

Zelenski describió como "necesaria" la ola de destituciones. "Todas las cuestiones internas que obstaculicen al Estado se están eliminando y se seguirán eliminando. Es justo, es necesario para nuestra defensa, y ayuda a nuestro acercamiento a las instituciones europeas", afirmó.

Ucrania ha sido escenario en el pasado de numerosos casos de corrupción y Transparencia Internacional lo situó en 2021 en el 122º puesto de un total de 180 en su estudio sobre percepción de la corrupción. La lucha contra estos delitos es también una de las demandas clave de la Unión Europea (UE) en el marco del proceso para su posible adhesión al bloque, algo rechazado firmemente por Rusia.