Zelenski ve "inevitable" la victoria si todos los aliados de Ucrania "hacen sus deberes"

Plantea una conferencia internacional siempre y cuando sean aceptados todos los puntos de la fórmula de paz de Kiev

Percibe la propuesta de paz china con escepticismo e insiste en llevar a las autoridades

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, considera que la victoria en la guerra es "inevitable" si todos los aliados de Kiev "hacen sus deberes", según ha hecho saber en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario del conflicto y en la que ha destacado el comienzo de los preparativos para una conferencia internacional en torno a lo que llama la "fórmula de paz ucraniana", la única solución que el líder ucraniano contempla, ahora mismo, para admitir un final dialogado a la guerra.

"Deseo que ganemos este año, lo tenemos todo para ganar este año, pero tenemos que hacer nuestros deberes, porque ningún país puede defenderse por sí mismo", ha hecho saber el presidente ucraniano, quien ha descrito la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 como el comienzo de un ataque generalizado contra "el derecho a la vida" tras ocho años de conflicto circunscrito al este de Ucrania, en las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.

Con vistas a una posible conferencia internacional, el presidente ha declarado que su tarea consistirá en "involucrar absolutamente a todos los países del mundo" para seguir ganando aliados para Ucrania a través de aspectos de esta fórmula ucraniana como la "seguridad nuclear y los problemas medioambientales" que, a su entender, generan un amplio consenso en la comunidad internacional.

Zelenski ha tendido la mano a países como China, India o la comunidad latinoamericana para sumarse a Ucrania hacia una salida dialogada al conflicto a través de esta conferencia internacional, pero siempre en torno a los puntos propuestos por Ucrania y su fórmula de paz. Sin el cumplimiento de éstos, ha indicado, no habrá más negociaciones.

El presidente ucraniano, por ello, ha expresado su escepticismo sobre fórmulas alternativas como la presentada por China. "Por lo menos, China ha comenzado a hablar sobre nosotros, nos ha llamado 'país invadido', y creo que eso está bien. Pero China no es precisamente proucraniana y hay que ver con qué actos siguen estas palabras. Yo quiero creer que no van a entregar armas a Rusia, y estoy haciendo todo lo posible para que eso no suceda", ha indicado.

El mandatario, a continuación, se ha mostrado reticente a la hora de describir a China como un mediador válido para formular este tipo de solicitudes. "A mí es que realmente no me parece una proposición. Realmente solo un país participante en un conflicto me parece capacitado para hacer eso. Cuando China nos dice que presenta una fórmula, nos da a entender que no quiere implicarse en el conflicto", ha indicado.

"Solo espero que China apueste por el lado correcto y, efectivamente, no suministre armas a Rusia", ha explicado, antes de avisar que la intervención de Pekín en el conflicto podría ser un desencadenante de un conflicto mundial.

De igual modo, y sobre una oferta de mediación de Turquía, el presidente considera que la propuesta de Ankara, un país mucho más próximo a Ucrania, "llega demasiado tarde" visto el fracaso de los esfuerzos iniciales llevados a cabo por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Le dije a Erdogan que quería hablar directamente con Putin y no lo consiguió. Ahora los que no podemos somos nosotros. Putin ya no es la persona que era antes. No hay nadie con quién hablar", ha manifestado, al tiempo que transmitió no obstante sus agradecimientos a Ankara por los esfuerzos realizados.

Zelenski se ha mostrado, de hecho, tajante respecto a una posible solución de "compromiso" con Moscú. "Solo será posible cuando Rusia deje de matar civiles, destruir a nuestra infraestructura, y quemar nuestros bosques", ha remachado a este respecto el mandatario ucraniano en una rueda de prensa iniciada con minuto de silencio por las víctimas de la invasión, salpicada de momentos de cordialidad con un periodista azerí con el que se ha hecho una foto en plena rueda de prensa y momentos de reflexión sobre estos 12 meses de guerra.

"Creo que la masacre de Bucha ha sido el peor momento que he atravesado hasta ahora", ha declarado Zelenski, cuyo Gobierno y sus aliados han acusado a Rusia de las ejecuciones de casi 460 personas en esta localidad, próxima a Kiev, durante la ocupación del lugar. "El momento en que terminamos la desocupación rusa en Bucha. Fue horrible", ha indicado.

Además, el presidente de Ucrania ha dedicado unos momentos a un posible futuro de posguerra. Primero, en lo que se refiere a la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, comparezca ante el tribunal de La Haya por crímenes de guerra y contra la Humanidad.

"Este hombre no puede comportarse como un niño que ha roto un juguete y ya está. Que todos juntos vamos a llevar el caso hasta allí, está claro. Luego ya se verá", ha añadido.

Asimismo, Zelenski se ha mostrado convencido de que el fin de la guerra desembocará en un nuevo orden de seguridad internacional. "Nuestra victoria en esta guerra irá acompañada de una infraestructura de seguridad claramente distinta", ha indicado.