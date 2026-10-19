La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra el narcotráfico y el contrabando en Canarias con el patrullero 'Torgo II'

Patrullero 'Torgo II', de base en Tenerife para reforzra la lucha contra el narcotráfico y el contrabando - AGENCIA TRIBUTARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria refuerza su lucha contra el narcotráfico y el contrabando por vía marítima con la incorporación de un nuevo patrullero polivalente de altura a la flota del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El 'Torgo II' tendrá su base en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, punto de atraque estratégico para la acción temprana en las rutas atlánticas y cubrir amplias zonas de vigilancia marítima, ya que, con una autonomía muy superior a la de un patrullero tradicional, el buque permite realizar misiones de medio alcance en alta mar.

Con una eslora de más de 38 metros, 30 nudos de velocidad máxima, una tripulación de hasta 18 personas y una autonomía de más de 1.500 millas náuticas, el 'Torgo II' ofrecerá una gran versatilidad en la operativa naval de lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas de contrabando en espacios marítimos, sumando sus capacidades a las de los otros cuatro buques de grandes dimensiones y autonomía con que cuenta el SVA: la embarcación gemela 'Torgo I', también de nueva incorporación y que tendrá su punto de atraque en el puerto de Brens en Cee (A Coruña); el patrullero 'Cóndor', que partirá desde Mallorca para el control del Mediterráneo y los buques de operaciones especiales 'Petrel I' y 'Fulmar', con bases habituales en Vigo y Cádiz.

En el contexto de estas incorporaciones, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha diseñado modelos de intervención actualizados para sacar el máximo partido a su flota, al objeto de ampliar la cobertura en acciones preventivas y reducir los tiempos de respuesta ante objetivos operativos, señala en una nota.

En este sentido, se ha establecido un sistema de triangulación por zonas de vigilancia para reforzar el control activo del tráfico comercial, con un polo en Canarias para realizar acciones tempranas sobre las rutas atlánticas y la zona de los archipiélagos de Macaronesia; otro en Galicia, donde las organizaciones asentadas cuentan con capacidades para realizar transbordos a gran distancia de costa en condiciones complejas y un tercero en Baleares para la vigilancia del Mediterráneo Occidental.

EL ROL DEL 'TORGO II'

El 'Torgo II' está dotado con comunicaciones de radio y satelitales que aseguran la conectividad en todo momento, tanto con el Centro de Coordinación Operativa Permanente (Cecop) de Vigilancia Aduanera como con el resto de operadores marítimos.

Dispone también de un sistema de comunicaciones encriptadas y cámara térmica, así como de una lancha auxiliar para tareas de reconocimiento y abordaje.

Para sus misiones, el nuevo buque partirá desde Tenerife, una ubicación estratégica para actuar sobre las rutas oceánicas del Atlántico antes de que los tráficos ilícitos accedan a aguas continentales europeas.

De hecho, Canarias ha sido punto de partida o destino de buena parte de las operaciones del SVA que han llevado a la aprehensión de decenas de toneladas de cocaína en los últimos años en la ruta atlántica de esta droga, a lo que se suma el papel preventivo de vigilancia de las costas, con más de 31.000 millas navegadas al año por los patrulleros desde las bases de Vigilancia Aduanera de Las Palmas y Tenerife.

La flota del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria cuenta con un total de 47 embarcaciones de distintas clases y esloras: los buques 'Petrel' y 'Fulmar, de 72,5 y 61 metros de eslora, respectivamente; los tres patrulleros de altura polivalentes ('Torgo I' y 'Torgo II', 38 metros y 'Condor', 43 metros) los patrulleros de 32 a 35 metros y las interceptadoras de 17 metros, así como diversas lanchas de asistencia y apoyo semirrígidas y similares.

Desde sus 25 bases marítimas y con el apoyo de otras seis bases áreas, coordinadas por el Cecop del SVA y sus Oficinas de Inteligencia Marítima, la flota de Vigilancia Aduanera viene realizando entre 3.500 y 4.000 reconocimientos anuales de embarcaciones, con más de 280.000 millas navegadas cada año.

Su papel ha resultado clave en grandes operaciones contra el narcotráfico desde hace décadas.

Así, tomando como referencia el periodo transcurrido desde 2021 hasta la actualidad, la flota del SVA ha realizado 108 actuaciones con resultado positivo, con más de 46 toneladas de cocaína y 200 toneladas de hachís intervenidas en actuaciones efectuadas en el mar por estas unidades navales, que se suman a todas las aprehensiones de estupefacientes realizadas por Vigilancia Aduanera en los puertos españoles y en territorio interior.