El alcalde de Puntagorda (La Palma), tras las lluvias y la granizada: "Ha sido una catástrofe"

SANTA CRUZ DE LA PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, ha lamentado este martes los daños materiales que ha dejado la intensa lluvia y granizada caída desde la noche del lunes en el municipio, si bien sin daños personales, más allá de que dos personas fueron rescatadas en el barranco de Izcagua al quedarse atrapadas en el coche o alguna vivienda quedó incomunicada durante algunas horas.

"Ha sido una catástrofe. Yo no recuerdo ni nadie recuerda una lluvia de esta intensidad, con esta agresividad, con truenos, con relámpagos y con estas ecorrentías. Aquí hubo zonas en el pueblo que no sabemos todavía los litros de agua, pero que fue increíble, visto los destrozos en las carreteras y en las distintas infraestructuras. Afortunadamente no hay daños personales que lamentar, pero los daños económicos en la agricultura y en las infraestructuras son múltiples", ha comentado en una entrevista concedida a 'Canarias Radio La Autonómica' recogida por Europa Press.

Ha comentado que nunca había caído nieve tan cerca del casco municipio, como en el patio donde se ubica el mercadillo, y algunas vaguadas con más de 20 centímetros del altura. "Ni nuestros mayores recuerdan una granizada con esas condiciones", ha agregado.

El alcalde ha relatado también hay muchos trozos de carretera "que han desaparecido" y muchos daños en viviendas por la acumulación de granizo y la fuerza de la lluvia, con más de 100 litros por metro cuadrado durante la madrugada.