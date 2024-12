ANACEF reclama "unas reglas de juego iguales para todos los barcos" en los caladeros de África

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización de productores pesqueros (OP) ANACEF, flota española con puerto base en Las Palmas de Gran Canaria, ha reclamado este miércoles "unas reglas de juego iguales para todos los barcos" en los caladeros de África a través de "una ordenación adecuada" y "con futuro".

Así los puso este miércoles de manifiesto el director gerente de ANACEF, Juan Carlos Martín Fragueiro, con motivo de una reunión de carácter internacional con delegaciones de la UE, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y de países ribereños del África occidental.

En el acto de apertura participaron el ministro de Pesca y Economía Marítima de Guinea Bissau, Mário Musante da Silva Loureiro; la directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca (MAPA), Aurora de Blas Carbonero, y el presidente de la OP ANACEF, Francisco Freire Lino.

Además, en las sesiones de trabajo hubo representación de alto nivel de Mauritania, Senegal y Guinea Bissau, con presencia directa, y de otros órganos oficiales de la pesca en la UE y el MAPA.

El objetivo del encuentro ha sido evaluar los acuerdos de colaboración pesquera vigentes y también las estrategias más adecuadas para combatir la pesca ilegal (INDNR) y así poder garantizar el futuro de las flotas comunitarias en esos terceros países.

Martín Fragueiro insistió en que estas reglas del juego igual deberían ser para todos los barcos y no sólo para la flota comunitaria, lo que, dijo, debe conseguirse a través de "la ordenación adecuada" de la actividad extractiva en aguas de esos países ribereños.

"Esta estrategia debe ser la que aporte las garantías suficientes de futuro pesquero a las flotas de la UE que trabajan dentro de los acuerdos de pesca, entre ellas la española de la ANACEF", apuntó.

RÉGIMEN SANCIONADOR PARA LA PESCA ILEGAL EN LA UE

Por su parte, entre los asuntos tratados, destacaron el régimen sancionador para la pesca ilegal en la UE; los sistemas de control y sanciones vigentes en los caladeros del África occidental, y las estrategias destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocida por las siglas INDNR.

Al respecto, Martín Fragueiro explicó que, "desafortunadamente", la actividad de la flota "se ha venido a menos debido a que muchos recursos pesqueros de cefalópodos se los han reservado en exclusiva los países ribereños", sobre todo Marruecos y Mauritania.

Por esta razón, reconoció la misma fuente, ANACEF tuvo que reorientar a partir del periodo 2014-15 la producción de sus buques hacia una actividad extractiva mixta, la de demersales con cefalópodos, pero esta última como pesquería no dirigida, o sea, que solo forma parte de la composición de las capturas de esos mismos buques.

También expuso que "el año pasado, pero sobre todo este 2024, se aborda o analiza la política de control pesquero", porque, subrayó, "de nada sirve la adopción de medidas de control de los recursos si luego no hay otro control efectivo de la actividad pesquera".

Aquí, dejó claro que "la flota europea no es sospechosa" de incumplir las normas de pesca en terceros países; "tampoco la nuestra, en particular, pues los buques de la OP ANACEF trabajan con todos los índices de sostenibilidad y están monitorizados las 24 horas del día de todos los días del año, gracias a un sistema de control específico existente en cada buque español. Además, está el control de la posición de los buques por los terceros países a través de cajas compatibles con los sistemas definidos por ellos mismos".

"COMPETENCIA DESLEAL"

De igual modo, reconoció que "los países ribereños de África occidental que venden el excedente de su pesca a la UE también lo hacen con terceros países no comunitarios, como son China, Turquía, Corea, etcétera, lo que genera una competencia desleal entre las actividades pesqueras que cumplen con los principios de sostenibilidad, no solo en el ámbito biológico, sino también en el social, que es la flota comunitaria, y las que no lo hacen", algunas de ellas ya señaladas.

"España --subrayó--, además se adhirió al convenio internacional de trabajo en pesca, lo que implica que no hay discriminación en las condiciones laborales según el origen de la tripulación, con los que estos costes son superiores a los de otras flotas con prácticas INDNR".

Ante este panorama, el director gerente realzó la importancia de "debatir los métodos y los sistemas de los países ribereños, para así poder contrarrestar todo lo negativo y además exponer la postura del sector extractivo más afectado", justo lo que se hace en estas reuniones de trabajo por parte de ANACEF y otros participantes.

Finalmente, en su intervención, Martín Fragueiro afirmó que "China está colonizando toda África. Hay cantidad de barcos chinos y turcos, y si no existe control de la pesca, la situación se vuelve en contra. La UE paga mucho dinero para que su flota pueda pescar en aguas de esos países, pero no existe el retorno adecuado".