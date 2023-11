Aprobado el presupuesto del Cabildo de Tenerife con los votos a favor de CC, PP y Vox y el rechazo del PSOE

Pedro Martín dice que no hay un "modelo de isla" y critica que no haya fondos para los trenes y la ampliación del tranvía a Los Rodeos



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este lunes de forma inicial, con los votos a favor de CC, PP y Vox y el rechazo del PSOE, el presupuesto de la corporación del próximo año que bate récord y por primera vez supera los 1.000 millones de euros hasta alcanzar los 1.040 millones, un 9,9% más, con un presupuesto consolidado de 1.138 millones.

La presidenta, Rosa Dávila, ha valorado que las cuentas podrán ejecutarse a partir del próximo 1 de enero y ha insistido en "mirar al futuro" y a "los ojos" de los tinerfeños para lograr el "relanzamiento" económico de la isla en medio de críticas del PSOE por la "inseguridad jurídica" del documento --aunque está validado por el secretario-- al aprobarse sin contar con las plantillas presupuestarias de la relación de puestos de trabajo.

Dávila ha indicado que es un presupuesto que "piensa en las personas", con un 62% de las cuentas dedicadas a gasto social, y que "pelea" con el Gobierno de Canarias para no perder fondos del plan sociosanitario tras la "gestión nefasta" de la pasada legislatura y del área de Servicios Sociales de la comunidad autónoma.

Ha cargado contra el expresidente, Pedro Martín, por erigirse en una "estatua de sal mirando al pasado" y le ha afeado también que "le cuesta leer el presupuesto" porque no pueden bajar todas las áreas cuando las cuentan suben casi un 10%.

Ha incidido en los "cuatro años de parálisis" del bipartito PSOE-CS, ha valorado la aprobación del cheque-guardería --800 euros por familia para un total de 1.500-- y mostrado su confianza en que habrá dinero para los trenes comarcales en los Presupuestos Generales del Estado. "Confío en la capacidad de negociación con el Gobierno y su trabajo en el Senado", ha espetado a Martín.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha destacado que la entrada en vigor del presupuesto en enero va a ayudar a cumplir con los proveedores y ha destacado el "equilibro territorial" de unas cuentas que se elaboran en un contexto de "moderado optimismo económico" y cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria.

Ha incidido en el carácter social y "verde" de las cuentas, con un aumento de 17 millones y la orientación hacia la defensa del sector primario y la lucha contra el cambio climático y coincidió con Dávila en que desde el PSOE no sabe "contar" las partidas presupuestarias pues solo en carreteras habrá 62 millones cuando la ejecución del año pasado fue de 52 millones.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha comentado que el presupuesto "va a ser suficiente y va a ejecutarse", no como en 2022, por ejemplo, cuando dejaron de ejecutarse 158 millones, y ha apuntado con 310 millones de inversión se "ponen cifras" al pacto de Gobierno y se trabaja para sacar a Tenerife del "vagón de cola" y volver a situarlo como "la primera" institución insular de Canarias.

RUANO: ESTE GOBIERNO VIENE "A CAMBIAR LAS COSAS"

Ha apuntado que el nuevo Gobierno "viene a cambiar las cosas" y a no practicar "el conmigo o contra mí de los últimos cuatro años", al tiempo que ha criticado al PSOE por hacer "dejación de funciones" en materia de movilidad y defender una enmienda a la totalidad que "es una vuelta al pasado".

Ruano ha comentado también que crecen las aportaciones a los ayuntamientos, se compran nuevas guaguas para potenciar el transporte público y se activa el cheque-guardería dado que el anterior Gobierno regional fue "incapaz" de dejar abiertos los centros públicos de dos a tres años.

El vicepresidente del Cabildo y portavoz del PP, Lope Afonso, ha apuntado que los presupuestos vienen a dar un "impulso" a la economía de la isla y con la "ambición" de que sea desde el 1 de enero y basados en cinco principios básicos: las personas, la restauración del incendio forestal, el impulso a los sectores productivos, la mejora de la cohesión social y las políticas de movilidad.

En este caso concreto ha reconocido que "es el gran problema de la isla" y por ello son "exigentes" con el Gobierno de Canarias para acometer las obras pendientes en carreteras pero mientras tanto toman "decisiones valientes" para aliviar las colas tras cuatros años en los que el anterior Gobierno no estuvo "a la altura".

Ha dicho que hay que descentralizar servicios para mejorar la movilidad y ha mostrado su falta de entendimiento con el anterior Gobierno insular al negarse a apoyar los trenes por "contentar" a Podemos. "Era un Gobierno sin rumbo", ha señalado.

PSOE: "NO SE CREE EN EL MUNICIPALISMO"

El presidente del Grupo Socialista, Pedro Martín, ha indicado que no reconoce un "modelo de isla" en el presupuesto insular pues "no se cree en el municipalismo" al bajar la cooperación financiera en un 40%, "desaparecen" los programas sociales con los municipios y "no hay equilibrio territorial", por ejemplo, con las infraestructuras culturales.

Asimismo ha censurado que los planes de empleo caen un 18%, un 13,2% los programas de desarrollo rural, un 10,5% la pesca o más de un 82% las estructuras de comercialización del sector primario, "y un proyecto tan bonito como 'Tenerife y el Mar', que es de CC, un 45%".

Ha tildado de "engañoso" el presupuesto del área de movilidad porque aunque aumenta un 1% no se ve "voluntad" con los proyectos de los trenes --solo se consignan 50.000 euros para el del Norte-- cuando este año PSOE y PP pactaron 1,2 millones y también ha lamentado que en el Gobierno "bajan los brazos" con la pasarela del Padre Anchieta, que parece que se retrasará hasta 2025.

En esa línea ha denunciado que hay "cero euros" en el presupuesto para ampliar el tranvía hasta Tenerife Norte y para los proyectos BUS-VAO de las dos autopistas apenas 15.000 euros cuando en el mandato pasado se captaron 13 millones de fondos Next Generation. "No da ni para comprar señales", ha agregado.

Ha comentado también que "cerrar carreteras es muy fácil, no hay que inventar mucho" pero "eso es pasar el problema a otro", ha apuntado en referencia al cierre del enlace de Guamasa en la TF-5, subrayando que para mejorar las vías alternativas también hay "cero euros" en el presupuesto.

Martín, que no ha logrado sacar adelante su enmienda a la totalidad y apenas ha logrado apoyo para una enmienda --más otra parcialmente--, se ha quejado de que el Gobierno local use los centros sociosanitarios como "arma arrojadiza" y ha ironizado con que Dávila, le va a tomar el "relevo" como peor presidente de la historia de la institución.

VOX VE "IMPROVISACIÓN" Y "REMINISCENCIAS" DEL GOBIERNO ANTERIOR

Ana Salazar, portavoz de Vox, ha cuestionado la política de "meros gestos" del Gobierno insular y la "falta de empatía" con el sector primario, sin estrategias para impulsar la soberanía alimentaria.

Ha criticado la "improvisación" del nuevo bipartito insular al mismo tiempo que "mantiene reminiscencias" del Gobierno anterior por lo que ha exigido al PP que no apoye "políticas socialistas" ni al "rancio nacionalismo".

Ha pedido "tomarse en serio las colas" dado que las guaguas van "llenas" y faltan vehículos y no ha ocultado que CC "es uno de los principales responsables del problema de las carreteras" tras tantos años al frente de las instituciones.

Su compañero, Naim Yánez, ha reclamado una ejecución presupuestaria "rigurosa" dado que "el papel lo aguanta todo" y muchas veces se colocan partidas que después no se ejecutan y ha propuesto aumentar la red de puntos limpios y dos millones de euros para fortalecer el trabajo de los ayuntamientos y las políticas de vivienda.