Armas afirma que la situación en El Hierro, con 8 casos activos, "es preocupante pero no alarmante"

VALVERDE (EL HIERRO), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha destacado este martes que la incidencia del coronavirus en la isla "es preocupante pero no alarmante", al conocerse este martes dos casos positivos más que elevan a ocho el número de activos.

Según Armas, la cifra de casos es abordable desde el punto de vista sanitario y se están llevando a cabo test de diagnóstico a todas las personas que han tenido contacto directo con los afectados.

De hecho, más del centenar de test PCR llevados a cabo durante la última jornada de rastreo han resultado negativos, lo que tranquiliza enormemente", si bien los nuevos casos de COVID ponen de manifiesto que no se puede bajar la guardia y todos son "corresponsables" a la hora de intentar evitar que se propague.

"Hasta ahora El Hierro ha sido un ejemplo en cuanto a la gestión de esta crisis sanitaria y hago un llamamiento a los herreños y a los que nos visitan para que entre todos, con la implicación de las administraciones locales y la coordinación con los responsables sanitarios, logremos frenar cuanto antes estos brotes y continuemos siendo un territorio seguro para todos", comentó.

Los ocho infectados en la isla no presentan gravedad, están asintomáticos y no requieren hospitalización. "Nos preocupa la salud de toda la ciudadanía y, especialmente, nuestros mayores y personas con enfermedades de base que corren peligro si entre todos no ayudamos para que no se pueda propagar este virus. A nuestros jóvenes, especialmente, les pedimos de nuevo su implicación y ejemplo para que se cuiden y sepan cuidar de los suyos", manifestó.

El titular del Cabildo recordó también que todas las administraciones de El Hierro han realizado un gran esfuerzo y seguirán haciéndolo en materia preventiva.

"También hemos solicitado y continuamos haciéndolo que por parte del Gobierno de Canarias y del Estado se articulen medidas que puedan ayudar a que se restrinja lo más posible la entrada de casos importados por vía aérea y marítima", señaló.

Las administraciones locales de El Hierro también han demandado, uniéndose a la Dirección Insular de la Administración del Estado, más efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Canaria, así como mayor dotación de policía local para los ayuntamientos, para que "ayuden en las tareas preventivas y de concienciación ciudadana y, como no, para que actúen contra aquellos que no están llevando a cabo las medidas tal y como se han decretado desde las administraciones competentes".

"NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA"

Armas agradeció el trabajo del personal sanitario e incidió en que el objetivo es que El Hierro "continúe siendo un lugar sano, libre de este terrible virus que tanto daño está haciendo a nivel mundial".

"Los datos nos demuestran que nadie ni ningún lugar está libre del COVID y no podemos bajar la guardia. Sabemos que contamos con todos ustedes para lograr todos juntos cuidar a nuestra gente", ha traslado el presidente a la ciudadanía.

Para Armas, la salud está por delante "antes que nada, pero también la economía, no nos podemos permitir ir hacia atrás", de ahí que haya solicitado a las empresas que no bajen tampoco la guardia y adopten todas las medidas de seguridad en sus establecimientos.

Las administraciones herreñas ya han puesto a disposición de las autoridades sanitarias nuevas infraestructuras públicas para ayudar a mantener aislados a los casos en estudio con la mejor garantía.