Ashotel alerta de falta de vivienda para trabajadores turísticos y carga contra la "anarquía" del alquiler vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha advertido este jueves de que la falta de vivienda cerca de los municipios turísticos dificulta a las empresas contratar trabajadores, algo que ha achacado a la falta de una potente política de vivienda pública y la "anarquía" y el "todo vale" que se practica en el subsector del alquiler vacacional.

En un encuentro con medios de comunicación ha incidido en los "serios problemas" que hay en el mercado de la vivienda porque los precios no son "asequibles" y en el caso de los trabajadores que viven en el norte y quieren desplazarse al sur "es complicado" por las dificultades para la movilidad.

"Se está convirtiendo en algo bastante imposible encontrar un piso", ha apuntado Marichal, quien ha recordado el compromiso del Gobierno de Canarias de construir hasta 6.000 viviendas públicas hasta 2025 y la posibilidad de que los ayuntamientos saquen al mercado el 10% de los aprovechamientos urbanísticos de los planes parciales para que los empresarios destinen la RIC a construir vivienda.

"El salario emocional cuenta y la gente no se ve seducida por los inconvenientes", ha destacado.

Sobre el alquiler vacacional ha apuntado que tienen que jugar "el mismo partido" que los hoteleros, a quienes se ponen "impedimentos" a su desarrollo mientras, por ejemplo, en bloques de apartamentos ya se desgajan inmuebles para ponerlos en el mercado como viviendas vacacionales. "Hasta aquí podíamos llegar, nos tratan como no se debe", ha agregado.

Marichal ha reclamado "orden" en el subsector turístico porque la industria hotelera ha credo empleo, riqueza y valor añadido si bien no ha querido entrar en la posibilidad de fijar límites al crecimiento demográfico pese a que Canarias ha crecido en 400.000 habitantes en los últimos veinte años.

Ha apuntado que ya la Comisión Europea "ha tirado de las orejas" a los ayuntamientos y por eso se ha empezado a trabajar en un decreto de ordenación al tiempo que ha advertido de que, en primera persona, es propietario de complejos de apartamentos y cumple la ley pero "los cuerpos se cansan".

Por ahora ha destacado que los 'nómadas digitales' "no son un problema" y son un cliente interesante para hoteles y apartamentos de larga estancia y resaltado que también está aumentando la compra por parte de clientes extranjeros a raíz de la guerra de Ucrania y la crisis energética.

INTRUSISMO EN TURISMO RURAL

Gabriel Wolgeschaffen, delegado de Ashotel en el área metropolitana, ha criticado el "intrusismo" del alquiler vacacional en el turismo rural pues "cualquier espacio es apto" para disfrutar de una experiencia turística y además "compiten en las mismas plataformas".

Ha indicado que hay muchas "estafas" a los turistas y ha valorado que la Fecam "está tomando parte" para hacer frente a un "problema social grave" por lo que espera que el decreto se consensúe y haya un "entendimiento sano y sensato".

Wolgeschaffen ha cuestionado las cifras de empleo que aporta Ascav --30.000 empleos por 70.000 de los hoteles-- y niega que tengan una ratio de 1 empleo por cada cinco camas.

Victoria López, vicepresidenta de Ashotel, ha comentado que hay problemas de carreteras "que no se han resuelto desde 2010" y pronostica que si no se hace nada "no quedará década a partir de 2030". "Estamos cansados de esperar, hace falta un transporte público adecuado porque hay trabajadores sin alternativas de movilidad para coger un puesto de trabajo", ha agregado.