Astrid Pérez insta a acabar con la discriminación "creciendo juntos en igualdad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, participó este viernes en la 'III Mesa de Igualdad' organizada por el colegio público Santa Teresa de Jesús, en el barrio orotavense de La Perdoma (Tenerife), donde defendió, ante más de 120 estudiantes, que "la mejor manera de acabar con la discriminación es creciendo juntos en igualdad" y subrayó que "la lectura, la formación y la cultura son las herramientas que permitirán lograr una sociedad más justa".

"Trabajen, estudien y, sobre todo, lean mucho", animó Astrid Pérez al alumnado del CEIP Santa Teresa de Jesús, a quienes pidió que "se sigan formando y educando en igualdad".

Ante estos niños, niñas y adolescentes del barrio de La Perdoma, la presidenta de la Cámara instó a "trabajar desde la unidad para que llegar a puestos importantes en lo profesional y en la política no siga costando más a las mujeres que a los hombres".

En esta III Mesa de Igualdad, moderada por la periodista Pilar Rumeu, participaron también la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; Mari Nieves Pérez Cejas, filóloga, poeta y coordinadora del Área de Convivencia escolar de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias; Carmen de la Rosa, escritora y médica; María Luisa Díaz Pérez, peluquera jubilada; Jezabel Molina Gil, doctora en Informática y docente universitaria; Estrella García Fernández, presidenta de la Federación Insular de Ajedrez de Tenerife y fisioterapeuta, y Marta Huerta de Aza, árbitra internacional de fútbol.

El objetivo de este proyecto es que el alumnado reflexione sobre la importancia de la autoestima, y la igualdad, y que aprenda que "cuando alguien te quiere no te anula, no te aísla, no te grita, no te hace sentir pequeña, no te controla y, por supuesto, no te transmite miedo", recoge una nota del Parlamento.