Atracan una joyería en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, y detienen a una persona

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el atraco de una joyería en la noche de este martes en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, y han detenido a uno de los presuntos implicados, según ha confirmado el cuerpo policial.

El atraco, según indican, se ha producido sobre las 21.30 horas de este martes en una joyería del citado centro comercial, en el que presuntamente participaron tres personas encapuchadas que accedieron al establecimiento, accionaron los extintores y fracturaron varias vitrinas para sustraer joyas.

En el transcurso de la huída, el personal de seguridad logró retener a uno de los presuntos implicados hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención.

En los últimos meses, varios joyerías ubicadas en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde han sufrido atracos. En concreto, el 7 de julio varios encapuchados asaltaron uno de estos establecimientos en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Posteriormente, el 17 de septiembre ocurriría lo mismo en un joyería ubicada en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), de donde los delincuentes lograron llevarse joyas por valor de unos 50.000 euros.

En estos casos los atracos se han producido próximo a la hora del cierre de los centros comerciales y las personas que entraron a robar lo hacían siempre encapuchados.