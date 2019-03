Aznar augura un Brexit "duro" ante la situación "límite" que vive el Reino Unido

Publicado 22/03/2019 14:46:40 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Mar.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, ha augurado este viernes que el Reino Unido finalmente tendrá un Brexit "duro" ante la situación "límite" que vive y en un ejercicio "máximo de incompetencia".

Aznar realizó esta reflexión durante la presentación de su libro 'El futuro es hoy' en un acto en Las Palmas de Gran Canaria con el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias José Manuel Soria, donde expuso que la "lógica normal" es la que se produzca un "Brexit duro, no un Brexit pactado" porque el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea (UE) para "mantener su soberanía en todos sus terrenos".

En este sentido, consideró que es "muy difícil marcharse de la UE, mantener tu soberanía en todos tus terrenos y hacer pactos", añadiendo que la Cámara de los Comunes británica "no quiere que exista un Brexit duro pero tampoco quiere que exista un Brexit blando", por lo que apuntó que en realidad "no sabe como salir del lío".

Así, matizó que la cuestión está en que en una semana la Cámara de los Comunes deberá votar u "otra vez el plan que le han presentado, y han derrotado por dos veces, o votar un Brexit duro, o votar que no haya Brexit, que es imposible, o convocar unas elecciones", de ahí que consideró que se encuentran en una situación "límite".

Para Aznar el Reino Unido ha cometido un "error muy grave" al optar por salirse de la UE donde, recordó, ya gozaba de un "estatus especial", a lo que sumó que el mundo "ha cambiado mucho" y sus posibilidades son "más limitadas".

UNA UE FEDERAL "ES UN DISPARATE"

En este marco expuso su ideario de la Unión Europea, en el sentido de que se trata de "una unión y cooperación entre naciones soberanas", de ahí que calificó de "disparate" el intentar crear una UE federal, apuntando que acabaría en un "auténtico fracaso".

Por ello, apuntó que debe basarse en la cooperación "estrecha" a la que se ha llegado, incidiendo en que la "expresión máxima" de la misma es la renuncia a tu soberanía monetaria para compartir una moneda común, que en este caso es el euro.

Al respecto, Aznar matizó que el nacimiento de la UE se produce tras las condiciones planteadas tras las Segunda Guerra Mundial y por la existencia de Estados Unidos, que es la "primera potencia liberal hegemónica", así como apuntó que sin la OTAN "nunca" hubiera habido Unión Europea.

En este marco, resaltó la importancia de que la política atlántica funcione, que interesa a su entender tanto a España como a Europa, sin embargo lamentó que todo ello "desgraciadamente está puesto en cuestión" porque hay "tentaciones nacionalistas y tentaciones separatistas", está puesto en "cuestión" la UE, la política atlántica por la "dejadez de los europeos" y porque los Estados Unidos están en una posición "más proteccionista".

Añadió que todo ello tiene un momento "crucial" en el año 2003 cuando Francia y Alemania se alían con Rusia, poniendo en cuestión la política atlántica, y comenzando entonces el camino del populismo, que afirmó ha tenido consecuencias también en España o en el Reino Unido con el Brexit.

"FALTA DE LIDERAZGO" EN LA UE

Por su parte, el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias José Manuel Soria consideró que la situación desembocada por el Brexit en la UE es una consecuencia del "alarmante y creciente populismo" que hay en la sociedad. Para Soria el referéndum que se celebró para la independencia de Escocia fue una "señal" de cómo los populismos pueden derivar en situaciones que podrían dar "al traste" con una nación.

Además consideró que todo viene dado también por la "falta" de proyectos en la Unión Europea como consecuencia, a su entender, de la "falta de liderazgo" en la UE y en los países que pertenecen a la Unión.