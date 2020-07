Barragán, a Torres: "A la adversidad no se le combate susurrando"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha lanzado un mensaje al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a quien ha dicho que "a la adversidad no se le combate susurrando; hay que ser más valientes, hay que embridarla, cueste lo que cueste". Afirmó, además, que gobernar "es mucho más que ir saltando de crisis en crisis; es sortear las crisis mientras se gestiona y se sigue trabajando", por lo que "la parálisis de todo un año no está justificada".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del primer año del Gobierno de Angel Víctor Torres, del que, según Barragán, "no podemos aceptar que se justifique, improvise y se resigne ante los enormes retos que tiene Canarias en estos momentos".

El portavoz nacionalista consideró preocupante "la inacción del Gobierno y su autocomplacencia, resignado ante la adversidad y esperando que la suerte le acompañe, hijo de la inacción inicial y ahora sufridor de las consecuencias de la pandemia".

"No podemos aceptar como justificaciones ante esa parálisis el incendio de Gran Canaria, la crisis de Thomas Cook y el cero energético porque son situaciones que en mayor o menor medida ya hemos padecido en las islas y los gobiernos anteriores no se han paralizado por ellas", afirmó.

José Miguel Barragán se mostró convencido de que si el Gobierno de Canarias "se hubiera activado en el segundo semestre del año 2019, se hubiera podido hacer frente a la crisis del coronavirus de una manera más eficaz y efectiva". "Al menos se aprobó el Presupuesto, marcado por la Ley, y se avanzó en el Pacto de Vivienda, que todavía esperamos que se materialice", apuntó.

Barragán resaltó que en lo que va de legislatura se ha tenido que cambiar a las consejeras de Sanidad y Educación "no sólo por la ineficiencia en la gestión en la pandemia, sino porque ya venían generando problemas en sus respectivos sectores profesionales, en los que tuvo que mediar el propio presidente". "Todavía estamos a la expectativa de qué pasará a principio de curso, si se han estudiado todas las posibilidades, todos los escenarios", se preguntó.

El portavoz lamentó, además, que todavía no se haya desarrollado la Ley de Servicios Sociales; que por primera vez en ocho años se hayan retrasado lo pagos de las ayudas del POSEI; que se hayan frenado las políticas para afrontar el cambio climático, y que se haya puesto de manifiesto la debilidad a la hora de defender Canarias ante el Estado.

Asimismo, criticó que el Gobierno de Ángel Víctor Torres "sigue reverenciando lo que por ley nos corresponde, como son los fondos para el empleo", y que califiquen de 'hechos históricos' lo que es "simple y llanamente un trato justo, como la posibilidad de utilizar el superávit, un dinero que pertenece a todos los canarios". Y añadió que siguen esperando por la comisión bilateral España-Canarias anunciada hace varias semanas.

MANO TENDIDA.

José Miguel Barragán hizo hincapié en que la posición del Grupo Nacionalista en esta crisis ha sido de "mano tendida" porque consideran que esa es su responsabilidad como oposición: "trabajar por el bienestar de Canarias". En este sentido, recordó que desde CC-PNC se han aportado más de 150 medidas para todos los actores y fueron "proactivos", siendo los "primeros" que elaboraron un documento de plan para la recuperación de Canarias tras el que el Gobierno "recogió el guante y planteó el Pacto y el Plan para la reactivación económica y social de Canarias", señaló.

A este respecto, mostró su malestar con el Gobierno de Canarias porque, según dijo, "la intención no era hacernos una foto el 30 de mayo para mayor gloria del Gobierno; pretendíamos y seguimos pretendiendo trabajar conjuntamente en las soluciones a los problemas que nos deja la pandemia y prepararnos ante los que están por venir".

Incidió en que el Grupo Nacionalista Canario ha presentado enmiendas a los Proyectos de Ley de Medidas Urgentes en materia económica, fiscal y también de medidas sociales: enmiendas que van desde la exoneración del IBI, la compatibilidad del ICE con otros ingresos, incentivos al empleo, pymes y autónomos, ayudas al sector del taxi, impulsar la simplificación administrativa o rebaja impositiva para la rehabilitación turística.

Barragán advirtió de que el escenario es "complicado", pues "el marco europeo obligará a España, previsiblemente, a hacer reformas estructurales, no hay certezas claras sobre si el Estado cumplirá definitivamente con Canarias, por sus derechos adquiridos y por haber sido una comunidad cumplidora, y no hay claridad en los planes del Gobierno de las islas sobre cómo abordar el futuro".

"MENSAJES DERROTISTAS".

"Ángel Víctor Torres no puede estar a verlas venir; toda su planificación se hace sobre la base de que no habrá otro confinamiento, que no habrá nuevos rebrotes en Canarias y que si los hay no resistiremos", se sorprendió Barragán. "El Gobierno no puede ser quién dé mensajes derrotistas; debemos analizar todos los escenarios, buscar soluciones para cada uno de ellos y programar cómo se pueden poner en marcha", agregó.

Según el portavoz del Grupo Nacionalista, "Canarias necesita un gobierno que reclame y defienda ante el Estado lo que le corresponde, que no dé las gracias reverencialmente y califique de hecho extraordinario lo que nos corresponde por Ley como son los fondos del PIEC o incluso el uso del superávit que venimos reclamando desde hace tanto tiempo".

"Canarias necesita un gobierno cohesionado, centrado en lo que tiene que estar centrado, no preocupado por las diferencias internas, por los amagos de ruptura, por las situaciones de los partidos que lo conforman. Son tiempos de gestionar la incertidumbre y para eso se requiere templanza y humildad, y una verdadera coordinación y trabajo conjunto, no acciones y discursos para la foto sino para la verdadera recuperación de Canarias", concluyó.