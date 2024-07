Bartolomé Seguí, Premio Nacional del Cómic, sobre el turismo: "Hemos sobrepasado todos los límites"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dibujante Bartolomé Seguí, nacido en Palma de Mallorca y Premio Nacional del Cómic en 2009, se ha unido a las críticas por el modelo turístico implantado en su isla y en otros puntos del territorio español y apoya las protestas surgidas en Canarias. En su caso es contundente al señalar que en lo referente a esta actividad económica "hemos sobrepasado todos los límites de la sostenibilidad".

En una entrevista concedida a la Fundación Cine + Cómics, recogida por Europa Press, Bartolomé Seguí recuerda que durante años "nos han bombardeado con el mantra de que vivimos del turismo, pero en realidad solo unos pocos se han enriquecido mientras que la mayoría de la población sufrimos día a día las consecuencias de la masificación y malvivimos por culpa de la saturación turística". Para el dibujante autor de la obra 'Las Serpientes Ciegas', con la que recibió el máximo galardón que se concede a los autores españoles, "no se trata de turismofobia, sino de recuperar unos mínimos que hagan posible la sana convivencia entre ciudadanos y visitantes".

De igual forma se muestra sobre la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que considera "imparable y que se llevará por delante muchos puestos de trabajo; no solo artistas visuales y audiovisuales, sino también traductores, escritores, periodistas". Recuerda que las IA generativas "no crean nada, simplemente regurgita imágenes a partir de la vastísima colección de obras de autores reales con las que se ha nutrido, de manera que reconocer y legislar los derechos de los creadores me parece fundamental".

Con respecto al 'Libro Blanco del Cómic' publicado hace algunos meses en el que se refleja la situación actual del sector, el historietista señala que le parece "un estudio interesante y posiblemente servirá para visibilizar y dar a conocer a las instituciones y a la sociedad una realidad aproximada de nuestro trabajo".

También se muestra muy crítico sobre el desarrollo de la Memoria Histórica y la época de la Transición, que no considera "tan modélica como nos vendieron" en cuanto "no supuso una auténtica reconciliación como debía haber sido, y de ahí todas las deficiencias de justicia, que no de revancha, que siguen aflorando". Bartolomé Seguí se muestra preocupado por la "efervescencia" de las ultraderechas: "Me hace temer que no aprendemos y que los males que pensábamos superados pueden repetirse".