Bermúdez, sobre el 'cara a cara' con Hernández: "Me interesa más debatir con los vecinos que con los políticos"

Publicado 14/05/2019 12:54:32 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato a la reelección por Coalición Canaria (CC), José Manuel Bermúdez, ha vuelto a obviar este martes la posibilidad de protagonizar un debate con la candidata del PSOE a la Alcaldía, Patricia Hernández.

"Me interesa más debatir con los vecinos que con los políticos", ha señalado a los periodistas durante la presentación del tercer eje de su programa electoral, incidiendo en que "todos los días" debate con los vecinos y que hay 16 candidatos que "quiere sacar a Bermúdez de la Alcaldía".

Ha dicho que a diferencia de las "ocurrencias" de algunos candidatos, llega a la campaña "con el aval de lo que se ha hecho", por ejemplo en materia de vivienda, con la rehabilitación de 1.081 inmuebles.

En su opinión, su acción de gobierno, que se inició con una deuda de 143 millones y culmina este año con deuda cero, le da "credibilidad" para prometer proyectos, pues tiene la "confianza" de que "se pueden hacer".

"No se me ocurre prometer ascensores", ha señalado en referencia a la propuesta de Hernández, pues en muchos casos, no se puede porque no hay espacio en los bloques de viviendas o la comunidad de propietarios no los quiere porque aumenta la cuota por el incremento de costes económicos.