Bermúdez cree que el apoyo a la investidura de Sánchez "puede ser un mal acuerdo para CC" pero "bueno" para Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha afirmado este viernes que el apoyo de su formación nacionalista a la investidura de Pedro Sánchez "puede ser un mal acuerdo para Coalición Canaria" desde el punto de visto electoral pero "bueno" para los intereses generales del archipiélago.

En una entrevista concedida a 'Canarias Radio' y recogida por Europa Press ha indicado que se posicionó en contra de la investidura pero una vez tomada la decisión política la acata, y ahora, en condición de alcalde, ha tomado la decisión de pedir un informe a los servicios jurídicos municipales para evaluar posibles iniciativas que puedan paralizar la ley de amnistía.

Ha dicho que ha dado la orden "como alcalde" y no como dirigente de CC y en base a un acuerdo del último Pleno, que contó con el apoyo de CC, PP y Vox, en el que el Ayuntamiento se posicionaba en contra de la amnistía.

Bermúdez ha apuntado que "tenía que hacer algo más" una vez fue registrada la proposición de ley en el Congreso si un ayuntamiento entiende que "atenta contra el estado de derecho" y ahora queda esperar a que lo dictaminen los servicios jurídicos "que camino" de debe tomar.

Ha insistido también en que el voto a favor de la diputada Cristina Valido "está muy bien rentabilizado" si se cumple el acuerdo en torno a la 'agenda canaria', más aún cuando "no era necesario" dado que Pedro Sánchez iba a salir investido de cualquier manera.

Bermúdez ha señalado que siempre pone "por delante" a la ciudad sobre los intereses de su propio partido si bien el martes le comunicó al secretario general, Fernando Clavijo, sus intenciones para tratar de parar la ley de amnistía.

"Le llamé el día anterior al presidente del Gobierno y le comenté lo que iba a hacer y como CC se ha manifestado de manera muy rotunda con el no a la amnistía, me dijo, muy bien, para adelante, vas a ser el primer alcalde de España que lo haga, pues eso que me llevo", ha indicado.