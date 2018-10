Bermúdez dice que "lo lógico" es adjudicar el servicio de limpieza a Valoriza ante el riesgo de "prevaricar"

Publicado 03/10/2018 13:36:29 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este miércoles que "lo lógico" es que la Junta de Gobierno municipal adjudique el servicio de limpieza viario y recogida de residuos a la empresa Valoriza, en línea con la propuesta de la Mesa de Contratación.

"¿Qué justificación tiene la junta para decir que no?, muy poca, si la Junta no lo asume se puede prevaricar", ha señalado a los periodistas, explicando que en esa mesa "se sientan", entre otros, la intervención municipal y los jefes de servicio de Administración y Servicios Públicos, una cuestión "que algunos quieren obviar".

El alcalde ha criticado la interpretación "sesgada y parcial" que ha realizado la oposición y le ha instado a "leer bien" el informe, donde se ha hecho una propuesta global por más que en algunos aspectos parciales haya ofertas mejores.

"No hay ni un solo contrato de servicio público u obra donde la Junta le diga a la Mesa de Contratación, no me da la gana", ha indicado, subrayando que desde que es alcalde, todas las propuestas se han asumido. "La noticia sería aprobar otra cosa", ha comentado.

Ha dicho también que no le constan reclamaciones de otras empresas que se presentaron al concurso aunque no le "sorprendería", ya que "están en su derecho".

Valoriza fue la empresa mejor valorada en el concurso con una puntuación total de 94,81 puntos, seguida de FCC, con 89,58; ASCAN-ACCIONA, con 86,22; Urbaser, 83,76 y OHL, con 80,41, de ahí que haya sido propuesta como adjudicataria, para los próximos ocho años, por importe anual de 17,7 millones.